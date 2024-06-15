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Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 12:50 | Обновлено 15 июня 2024, 12:59
725
0

Бывший защитник Динамо разорвал контракт с Полесьем

Вместо двух сезонов в Житомире Артем Шабанов задержался на один

15 июня 2024, 12:50 | Обновлено 15 июня 2024, 12:59
725
0
Бывший защитник Динамо разорвал контракт с Полесьем
ФК Полесье Житомир. Артем Шабанов

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Артем Шабанов договорился с «Полесьем» о расторжении контракта, который был рассчитан до 30 июня 2025 года.

32-летний футболист, в активе которого есть два матча за сборную Украины, перешел в житомирский клуб летом прошлого года из венгерского «Фехервара». В минувшем сезоне Шабанов провел за «Полесье» 26 официальных матчей.

Ранее Шабанов, который имеет титулы чемпиона Украины и Польши, поиграл за киевский «Арсенал», «Волынь», каменскую «Сталь», «Олимпик», «Динамо» Киев и «Легию».

«Полесье» по итогам своего дебютного сезона в УПЛ заняло 5-е место и получило право сыграть в квалификации Лиги конференций.

По словам бывшего тренера «волков» Сергея Шищенко, который остался работать в структуре клуба, «вскоре «Полесье» будет замахиваться на чемпионство».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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