Бывший защитник Динамо разорвал контракт с Полесьем
Вместо двух сезонов в Житомире Артем Шабанов задержался на один
Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Артем Шабанов договорился с «Полесьем» о расторжении контракта, который был рассчитан до 30 июня 2025 года.
32-летний футболист, в активе которого есть два матча за сборную Украины, перешел в житомирский клуб летом прошлого года из венгерского «Фехервара». В минувшем сезоне Шабанов провел за «Полесье» 26 официальных матчей.
Ранее Шабанов, который имеет титулы чемпиона Украины и Польши, поиграл за киевский «Арсенал», «Волынь», каменскую «Сталь», «Олимпик», «Динамо» Киев и «Легию».
«Полесье» по итогам своего дебютного сезона в УПЛ заняло 5-е место и получило право сыграть в квалификации Лиги конференций.
По словам бывшего тренера «волков» Сергея Шищенко, который остался работать в структуре клуба, «вскоре «Полесье» будет замахиваться на чемпионство».
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