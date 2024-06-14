Сергей ШИЩЕНКО: «Вскоре Полесье будет замахиваться на чемпионство»

Бывший тренер «Полесья» Сергей Шищенко, который остался работать в структуре клуба, рассказал о том, на что будет способна команда в следующем сезоне:

«На очень многое. Я ведь хорошо знаю, какие амбиции у нашего президента клуба и как он живет футболом, живет командой. Геннадий Буткевич хочет, чтобы развивался клуб, чтобы развивался футбол в целом в Житомире и Житомирской области.

Так что повторюсь: считаю, что «Полесье» способно на многое. Президент ставит всегда максимальные цели, и в скором времени, я думаю, житомирская команда будет замахиваться на чемпионство. Вопрос только во времени».