Сергей ШИЩЕНКО: «Вскоре Полесье будет замахиваться на чемпионство»
Экс-тренер «Полесья» – об амбициях клуба
Бывший тренер «Полесья» Сергей Шищенко, который остался работать в структуре клуба, рассказал о том, на что будет способна команда в следующем сезоне:
«На очень многое. Я ведь хорошо знаю, какие амбиции у нашего президента клуба и как он живет футболом, живет командой. Геннадий Буткевич хочет, чтобы развивался клуб, чтобы развивался футбол в целом в Житомире и Житомирской области.
Так что повторюсь: считаю, что «Полесье» способно на многое. Президент ставит всегда максимальные цели, и в скором времени, я думаю, житомирская команда будет замахиваться на чемпионство. Вопрос только во времени».
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