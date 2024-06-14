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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Вскоре Полесье будет замахиваться на чемпионство»
Украина. Премьер лига
14 июня 2024, 14:26 |
496
2

Сергей ШИЩЕНКО: «Вскоре Полесье будет замахиваться на чемпионство»

Экс-тренер «Полесья» – об амбициях клуба

14 июня 2024, 14:26 |
496
2
Сергей ШИЩЕНКО: «Вскоре Полесье будет замахиваться на чемпионство»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Бывший тренер «Полесья» Сергей Шищенко, который остался работать в структуре клуба, рассказал о том, на что будет способна команда в следующем сезоне:

«На очень многое. Я ведь хорошо знаю, какие амбиции у нашего президента клуба и как он живет футболом, живет командой. Геннадий Буткевич хочет, чтобы развивался клуб, чтобы развивался футбол в целом в Житомире и Житомирской области.

Так что повторюсь: считаю, что «Полесье» способно на многое. Президент ставит всегда максимальные цели, и в скором времени, я думаю, житомирская команда будет замахиваться на чемпионство. Вопрос только во времени».

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Олег Дидух Источник: UA-Football
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Комментарии 2
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ffff
Через 20, або через 30 років, але обов язково( "Мушкетери")
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Boodya
Якщо не зникне через пару сезонів.
В нас чим голосніший клуб, тим він швидше зникає (не враховуючи Динамо і Шахтар)
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0
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