Шищенко останется в структуре Полесья
Бывший главный тренер будет заниматься административной работой
Как стало известно Sport.ua, Сергей Шищенко, который в конце прошлого сезона исполнял обязанности главного тренера «Полесья», завоевавшего право выступать в Лиге конференций, останется работать в клубной структуре полищуков.
По имеющимся данным, поскольку опытный специалист не вошел в штаб нового руководителя Имада Ашура, скорее всего, Шищенко будет заниматься в «Полесье» административной работой, курируя или направление клубной Академии, или заниматься новосозданным «Полесьем-2», которое вскоре дебютирует во Второй лиге. Сейчас конкретика в этом вопросе должна появиться в середине июня, когда вернется из отпуска главная команда.
Напомним, что ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич раскрыл детали поиска нового тренера для команды.
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