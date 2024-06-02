Шищенко останется в структуре Полесья

Как стало известно Sport.ua, Сергей Шищенко, который в конце прошлого сезона исполнял обязанности главного тренера «Полесья», завоевавшего право выступать в Лиге конференций, останется работать в клубной структуре полищуков.

По имеющимся данным, поскольку опытный специалист не вошел в штаб нового руководителя Имада Ашура, скорее всего, Шищенко будет заниматься в «Полесье» административной работой, курируя или направление клубной Академии, или заниматься новосозданным «Полесьем-2», которое вскоре дебютирует во Второй лиге. Сейчас конкретика в этом вопросе должна появиться в середине июня, когда вернется из отпуска главная команда.

Напомним, что ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич раскрыл детали поиска нового тренера для команды.