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Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 10:54 | Обновлено 01 июня 2024, 11:12
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0

Президент Полесья рассказал о выборе нового тренера для команды

Геннадий Буткевич – о тех, с кем клуб не контактировал

01 июня 2024, 10:54 | Обновлено 01 июня 2024, 11:12
701
0
Президент Полесья рассказал о выборе нового тренера для команды
Facebook. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич раскрыл детали поиска нового тренера для команды, коим, как известно, 26 мая стал Имад Ашур.

– Выбирая нового главного тренера, вели ли переговоры с такими специалистами, как ван Леувен, Григорчук?

– Нет, не вели.

– А с Хацкевичем?

– С ним – также нет. Сейчас об этом не стоит говорить, ведь решение принято. У нас уже есть главный тренер.

Напомним, сезон-2023/2024 «Полесье» завершило на 5-й позиции в таблице УПЛ и добилось права сыграть в квалификации Лиги конференций.

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Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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