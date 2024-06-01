Президент Полесья рассказал о выборе нового тренера для команды
Геннадий Буткевич – о тех, с кем клуб не контактировал
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич раскрыл детали поиска нового тренера для команды, коим, как известно, 26 мая стал Имад Ашур.
– Выбирая нового главного тренера, вели ли переговоры с такими специалистами, как ван Леувен, Григорчук?
– Нет, не вели.
– А с Хацкевичем?
– С ним – также нет. Сейчас об этом не стоит говорить, ведь решение принято. У нас уже есть главный тренер.
Напомним, сезон-2023/2024 «Полесье» завершило на 5-й позиции в таблице УПЛ и добилось права сыграть в квалификации Лиги конференций.
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