Президент Полесья рассказал о выборе нового тренера для команды

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич раскрыл детали поиска нового тренера для команды, коим, как известно, 26 мая стал Имад Ашур.

– Выбирая нового главного тренера, вели ли переговоры с такими специалистами, как ван Леувен, Григорчук?

– Нет, не вели.

– А с Хацкевичем?

– С ним – также нет. Сейчас об этом не стоит говорить, ведь решение принято. У нас уже есть главный тренер.

Напомним, сезон-2023/2024 «Полесье» завершило на 5-й позиции в таблице УПЛ и добилось права сыграть в квалификации Лиги конференций.