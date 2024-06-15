Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Представлять Испанию – большая ответственность»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Хорватии:

«Каждый из нас имеет огромный талант, и если мы будем работать вместе, поставим этот талант на службу команде, то мы будем в хорошем положении. Представлять Испанию – это огромная ответственность для меня, ведь мы представляем нацию, всех болельщиков. Но мы можем быть спокойны. Мы хотим хорошо начать. Испания – лучшая страна в мире, как по мне. Я очень горжусь тем, что я испанец.

Мы сильная команда и можем конкурировать на самом высоком уровне – мои коллеги из других сборных это признают. Мы начинаем нашу кампанию против другой невероятно сильной команды, поэтому мы должны быть на высоте.

Мы должны конкурировать, мы должны продолжать упорно работать. Мы соревнуемся на максимуме, и тогда, иногда, футбол может относиться к тебе по-разному. Но твоя совесть чиста. Цель состоит в том, чтобы поставить себя в позицию конкурента, чтобы достичь чего-то великого.

Ты доволен, когда ты отдал все и не можешь дать больше ничего – тогда, возможно, ты сможешь сделать что-то в этом большом турнире. Я отношусь к этому турниру с ответственностью, со спокойствием. Такое поведение помогает всем нам. Мы гордимся и полны амбиций. Игроки преданы делу, но спокойны, и мы хотим хорошо начать, передать убеждение, что мы можем сделать здесь что-то важное».

Матч Испания – Хорватия состоится 15 мая в 19:00 по киевскому времени.