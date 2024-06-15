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Испания
15 июня 2024, 10:23 |
2081
2

Известно условие, при котором Атлетико сможет оформить переход Довбика

Мадридцам нужно продать 1-2 нападающих для подписания Артема

15 июня 2024, 10:23 |
2081
2
Известно условие, при котором Атлетико сможет оформить переход Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации Mundo Deportivo, «Атлетико» планирует сделать Довбика основным форвардом, а для осуществления трансфера клубу нужно сначала продать 1-2 нападающих. Ожидается, что мадридский клуб покинут Мората, Корреа или Феликс.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 2
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Умник
Нет конечно условия следующие
1. Смілянське сало на команду.
2. Якщо заб'є перший гол на Євро.
3. Якщо разом запишуть трек з Мемфісом Депаєм
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0
LomUs17
Атлетико ещё вместо Артёма вполне подпишет Серлота, не исключаю. Двух игроков им оказывается надо продать, те ещё мурководы. Возможно лучше посмотреть в сторону более конкретных клубов. Удачи козаку.
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