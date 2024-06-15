Известно условие, при котором Атлетико сможет оформить переход Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации Mundo Deportivo, «Атлетико» планирует сделать Довбика основным форвардом, а для осуществления трансфера клубу нужно сначала продать 1-2 нападающих. Ожидается, что мадридский клуб покинут Мората, Корреа или Феликс.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.