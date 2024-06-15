Известно условие, при котором Атлетико сможет оформить переход Довбика
Мадридцам нужно продать 1-2 нападающих для подписания Артема
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации Mundo Deportivo, «Атлетико» планирует сделать Довбика основным форвардом, а для осуществления трансфера клубу нужно сначала продать 1-2 нападающих. Ожидается, что мадридский клуб покинут Мората, Корреа или Феликс.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко считает, что родные стены и сплав молодости и опыта помогут Бундестим
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене
1. Смілянське сало на команду.
2. Якщо заб'є перший гол на Євро.
3. Якщо разом запишуть трек з Мемфісом Депаєм