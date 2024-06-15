Аргентина15 июня 2024, 10:12 | Обновлено 15 июня 2024, 10:25
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Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
Аргентинец догнал Али Даеи
15 июня 2024, 10:12 | Обновлено 15 июня 2024, 10:25
1186
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором двух голов своей национальной команды в товарищеском матче против Гватемалы (4:1).
Таким образом, легендарный 36-летний форвард довел количество своих голов в форме сборной Аргентины до 108. По этому показателю в историческом реестре он догнал иранца Али Даеи.
Как известно, лучший результат по голам за сборные принадлежит португальцу Криштиану Роналду, на счету которого 130 голов за национальную команду.
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навряд чи дожене Рона, тим більше що і Рон ще декілька добавить
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