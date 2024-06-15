Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором двух голов своей национальной команды в товарищеском матче против Гватемалы (4:1).

Таким образом, легендарный 36-летний форвард довел количество своих голов в форме сборной Аргентины до 108. По этому показателю в историческом реестре он догнал иранца Али Даеи.

Как известно, лучший результат по голам за сборные принадлежит португальцу Криштиану Роналду, на счету которого 130 голов за национальную команду.