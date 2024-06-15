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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 06:55 | Обновлено 15 июня 2024, 07:09
74
0

ФОТО. Как это было. Лучшие мгновения Евро: Германия разгромила Шотландию

Смотрите фотографии матча 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

15 июня 2024, 06:55 | Обновлено 15 июня 2024, 07:09
74
0
ФОТО. Как это было. Лучшие мгновения Евро: Германия разгромила Шотландию
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей. Голами в первом тайме отличились Флориан Вирц, Дажамал Мусиала и Кай Хаверц. После перерыва 4-й мяч провел Никлас Фюллкруг. Гол престижа для шотландцев помог забить Антонио Рюдигер (автогол). Точку поставил Эмре Джан (5:1).

Евро-2024. Группа A. 1-й тур, 14 июня, Мюнхен

Германия – Шотландия – 5:1

Голы: Вирц, 10, Мусиала, 19, Хаверц, 45+1 (пен), Фюллкруг, 68, Эмре Джан, 90+3 – Рюдигер, 87 (автогол)

Удаление: Портеус, 44 (Шотландия)

ФОТО. Как это было. Лучшие мгновения Евро: Германия разгромила Шотландию

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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