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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 04:27 | Обновлено 15 июня 2024, 04:56
162
0

Никлас ФЮЛЛКРУГ: «Нагельсманн показал нам кое-что в перерыве»

Нападающий сборной Германии прокомментировал победу над Шотландией

15 июня 2024, 04:27 | Обновлено 15 июня 2024, 04:56
162
0
Никлас ФЮЛЛКРУГ: «Нагельсманн показал нам кое-что в перерыве»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 июня в Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей (5:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллкруг прокомментировал победу так:

«Мы играли действительно хорошо. Во втором тайме все оставались целеустремленными. Но легко найти детали, которые мы могли бы улучшить.

Нагельсманн показал нам кое-что в перерыве. Самое важное – это наша динамика и скорость».

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сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Германия - Шотландия Никлас Фюллкруг Юлиан Нагельсманн
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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