Никлас ФЮЛЛКРУГ: «Нагельсманн показал нам кое-что в перерыве»

Вечером 14 июня в Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей (5:1).

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Нападающий сборной Германии Никлас Фюллкруг прокомментировал победу так:

«Мы играли действительно хорошо. Во втором тайме все оставались целеустремленными. Но легко найти детали, которые мы могли бы улучшить.

Нагельсманн показал нам кое-что в перерыве. Самое важное – это наша динамика и скорость».