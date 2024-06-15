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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 04:14 | Обновлено 15 июня 2024, 04:51
47
0

МУСИАЛА: «Мы чувствуем давление. Не позволим победе вскружить нам голову»

Лучший игрок матча, хавбек Германии прокомментировал победу над Шотландией

15 июня 2024, 04:14 | Обновлено 15 июня 2024, 04:51
47
0
МУСИАЛА: «Мы чувствуем давление. Не позволим победе вскружить нам голову»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Вечером 14 июня в Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей (5:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лучший игрок матча, хавбек немецкой сборной Джамал Мусиала прокомментировал победу так:

«Такая уверенная победа стала хорошим знаком для всех, и для нас в том числе. Мы можем рассчитывать на эту уверенность в следующей игре. Лично я вполне доволен игрой. Есть вещи, которые мы все еще можем сделать лучше. Мы подойдем к следующей игре с таким же настроем и будем действовать постепенно.

Мы все чувствуем давление на своих плечах. Когда мы на поле, то не чувствуем это давление. Мы не позволим победе вскружить нам голову. Хотим сделать то же самое в среду. Мы извлечем из этой игры лучшее и сохраним это.

В нашей атаке много разнообразия, что мне очень нравится. Мы все отлично взаимодействуем. Надеюсь, в течение игр и этих недель наша связь будет крепнуть, и мы продолжим работать над этим.

Предматчевое выступление Тони Крооса перед командой? Тони – очень важный игрок для нас, он помогает нам настраиваться на игру и вовлекать в нее меня и Илкая. Я очень уважаю то, чего он достиг в своей карьере, и играть с ним – большая честь. Мы все были готовы и хотели выложиться по полной».

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сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Германия - Шотландия Джамал Мусиала
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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