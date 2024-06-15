ВИДЕО. Эквадор обыграл Боливию накануне старта Копа Америка

В товарищеском поединке сборная Эквадора уверенно победила команду Боливии (3:1). Команды готовятся к Копа Америка 2024.

Эннер Валенсия и Джон Йебоа забили по голу, а после перерыва Хорди Кайседо с пенальти довел перевес до разгромного.

В конце матча Мигелито отыграл один мяч для Боливии

Товарищеские матчи

12 июня, Честер (штат Пенсильвания, США)

Эквадор – Боливия – 3:1

Голы: Эннер Валенсия, 18, Джон Йебоа, 25, Хорди Кайседо, 70 (пен) – Мигелито, 88

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