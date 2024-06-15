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Товарищеские матчи
Эквадор
13.06.2024 03:30 – FT 3 : 1
Боливия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
15 июня 2024, 03:35 | Обновлено 15 июня 2024, 04:08
84
0

ВИДЕО. Эквадор обыграл Боливию накануне старта Копа Америка

У победителей голы забили Эннер Валенсия, Джон Йебоа, Хорди Кайседо

15 июня 2024, 03:35 | Обновлено 15 июня 2024, 04:08
84
0
ВИДЕО. Эквадор обыграл Боливию накануне старта Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine

В товарищеском поединке сборная Эквадора уверенно победила команду Боливии (3:1). Команды готовятся к Копа Америка 2024.

Эннер Валенсия и Джон Йебоа забили по голу, а после перерыва Хорди Кайседо с пенальти довел перевес до разгромного.

В конце матча Мигелито отыграл один мяч для Боливии

Товарищеские матчи

12 июня, Честер (штат Пенсильвания, США)

Эквадор – Боливия – 3:1

Голы: Эннер Валенсия, 18, Джон Йебоа, 25, Хорди Кайседо, 70 (пен) – Мигелито, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Miguel Terceros (Боливия).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Хорди Кайседо (Эквадор).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Йебоа (Эквадор).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
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Копа Америка сборная Эквадора по футболу сборная Боливии по футболу товарищеские матчи видео голов и обзор Эннер Валенсия
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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