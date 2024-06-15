Товарищеские матчи
Кубок Америки15 июня 2024, 03:35 | Обновлено 15 июня 2024, 04:08
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ВИДЕО. Эквадор обыграл Боливию накануне старта Копа Америка
У победителей голы забили Эннер Валенсия, Джон Йебоа, Хорди Кайседо
15 июня 2024, 03:35 | Обновлено 15 июня 2024, 04:08
84
0
В товарищеском поединке сборная Эквадора уверенно победила команду Боливии (3:1). Команды готовятся к Копа Америка 2024.
Эннер Валенсия и Джон Йебоа забили по голу, а после перерыва Хорди Кайседо с пенальти довел перевес до разгромного.
В конце матча Мигелито отыграл один мяч для Боливии
Товарищеские матчи
12 июня, Честер (штат Пенсильвания, США)
Эквадор – Боливия – 3:1
Голы: Эннер Валенсия, 18, Джон Йебоа, 25, Хорди Кайседо, 70 (пен) – Мигелито, 88
Видео голов и обзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Miguel Terceros (Боливия).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Хорди Кайседо (Эквадор).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Йебоа (Эквадор).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
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