Стало известно, кто в ближайшие дни станет главным тренером Ингульца

15 июня длилась эпопея с главным тренером петровского «Ингульца», наконец, должна завершиться.

Как стало известно Sport.ua, новым наставником коллектива из Кировоградщины должен стать 39-летний Василий Кобин.

До этого у него был опыт самостоятельной тренерской работы в «Минае», где работал в течение двух лет. Именно под руководством Кобина закарпатская команда получила право играть в Премьер-лиге.

После «Миная» молодой специалист попробовал себя в новой роли – спортивного директора харьковского «Металлиста». В этой должности он работал два сезона, однако покинул клуб в мае.