Стало известно, кто в ближайшие дни станет главным тренером Ингульца
Команда из Петрова получит нового наставника – Василия Кобина
15 июня длилась эпопея с главным тренером петровского «Ингульца», наконец, должна завершиться.
Как стало известно Sport.ua, новым наставником коллектива из Кировоградщины должен стать 39-летний Василий Кобин.
До этого у него был опыт самостоятельной тренерской работы в «Минае», где работал в течение двух лет. Именно под руководством Кобина закарпатская команда получила право играть в Премьер-лиге.
После «Миная» молодой специалист попробовал себя в новой роли – спортивного директора харьковского «Металлиста». В этой должности он работал два сезона, однако покинул клуб в мае.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь не определился со своим будущим
Матч-открытие Евро-2024