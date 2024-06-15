Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто в ближайшие дни станет главным тренером Ингульца
Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 02:37 | Обновлено 15 июня 2024, 03:12
263
0

Стало известно, кто в ближайшие дни станет главным тренером Ингульца

Команда из Петрова получит нового наставника – Василия Кобина

15 июня 2024, 02:37 | Обновлено 15 июня 2024, 03:12
263
0
Стало известно, кто в ближайшие дни станет главным тренером Ингульца
ФК Минай. Василий Кобин

15 июня длилась эпопея с главным тренером петровского «Ингульца», наконец, должна завершиться.

Как стало известно Sport.ua, новым наставником коллектива из Кировоградщины должен стать 39-летний Василий Кобин.

До этого у него был опыт самостоятельной тренерской работы в «Минае», где работал в течение двух лет. Именно под руководством Кобина закарпатская команда получила право играть в Премьер-лиге.

После «Миная» молодой специалист попробовал себя в новой роли – спортивного директора харьковского «Металлиста». В этой должности он работал два сезона, однако покинул клуб в мае.

По теме:
Брайтон нашел преемника Де Дзерби. Он установит интересный рекорд
Александр ПОВОРОЗНЮК: «О тренере Ингульца завтра все узнаете»
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд назначила нового главного тренера
Ингулец назначение тренера Василий Кобин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Футбол | 14 июня 2024, 20:20 11
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум

Украинский вратарь не определился со своим будущим

Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 14 июня 2024, 19:55 22
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Матч-открытие Евро-2024

Назван лучший игрок стартового матча Евро-2024 между Германией и Шотландией
Футбол | 15.06.2024, 00:47
Назван лучший игрок стартового матча Евро-2024 между Германией и Шотландией
Назван лучший игрок стартового матча Евро-2024 между Германией и Шотландией
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Бокс | 14.06.2024, 07:22
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
ВИДЕО. Андрееску обыграла Осаку на пути в полуфинал в Хертогенбосе
Теннис | 14.06.2024, 21:40
ВИДЕО. Андрееску обыграла Осаку на пути в полуфинал в Хертогенбосе
ВИДЕО. Андрееску обыграла Осаку на пути в полуфинал в Хертогенбосе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
14.06.2024, 00:06 1
Футбол
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
13.06.2024, 14:59 1
Бокс
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
14.06.2024, 02:44 2
Футбол
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
14.06.2024, 09:45 3
Бокс
Довбику дали интересное прозвище в Италии
Довбику дали интересное прозвище в Италии
13.06.2024, 11:49 6
Футбол
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
14.06.2024, 03:07
Бокс
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
13.06.2024, 02:50
Футбол
ГВОЗДИК: «Не понимаю, как Бенавидес смог вписаться в рамки 168 фунтов»
ГВОЗДИК: «Не понимаю, как Бенавидес смог вписаться в рамки 168 фунтов»
13.06.2024, 10:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем