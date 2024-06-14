Александр ПОВОРОЗНЮК: «О тренере Ингульца завтра все узнаете»

В настоящее время большинство команд УПЛ наслаждается отпуском, отдыхая после более чем четырех месяцев насыщенной тренировочной работы и игр. В отличие от львиной доли элитных клубов, где уже сверстаны планы межсезонья, в «Ингульце» из Петрово с этим пока что не все ясно. Ведь на сегодняшний день команда из Кировоградщины остается единственной среди коллег по Премьер-лиге, где еще не озвучено имя нового главного тренера. С целью узнать об этом, как и о ближайших делах в межсезонье корреспондент Sport.ua обратился к президенту клуба Александру Поворознюку.

- Сейчас все в отпусках, все гуляют. 18 июня собираемся, – сказал он о своей команде.

- В эту пору обычно идет работа по приглашению новых игроков. Что можете по этому поводу сказать?

- Конечно, идет. Однако об этом же пока не говорят.

- Скажите тогда хотя бы, на какие позиции нужны исполнители, и каким в целом должно быть их количество?

- Сейчас об этом не хотелось бы вести речь. Да и для чего говорить то, что еще в процессе? Пусть тренер об этом думает, а не я.

- Но в том-то и дело, что пока о новом главном тренере «Ингульца» ходят только слухи. За несколько последних дней из разных источников приходилось слышать то о Василии Кобина, то о Петре Кушлыке...

- Завтра уже все узнаете.

- А что можете сказать о контрольных матчах, которые запланированы у «Ингульца»?

- Есть график спаррингов, все есть... Но это не в моей компетенции – это тренерское дело. Я плачу деньги и требую результат. Будет завтра тренер – он и расскажет.

Ранее сообщалось, что Василий Кобин близок к назначению в клуб-новичок УПЛ.