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  4. Александр ПОВОРОЗНЮК: «О тренере Ингульца завтра все узнаете»
Украина. Премьер лига
14 июня 2024, 21:24 |
524
1

Александр ПОВОРОЗНЮК: «О тренере Ингульца завтра все узнаете»

Президент клуба не спешит открывать карты

14 июня 2024, 21:24 |
524
1
Александр ПОВОРОЗНЮК: «О тренере Ингульца завтра все узнаете»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

В настоящее время большинство команд УПЛ наслаждается отпуском, отдыхая после более чем четырех месяцев насыщенной тренировочной работы и игр. В отличие от львиной доли элитных клубов, где уже сверстаны планы межсезонья, в «Ингульце» из Петрово с этим пока что не все ясно. Ведь на сегодняшний день команда из Кировоградщины остается единственной среди коллег по Премьер-лиге, где еще не озвучено имя нового главного тренера. С целью узнать об этом, как и о ближайших делах в межсезонье корреспондент Sport.ua обратился к президенту клуба Александру Поворознюку.

- Сейчас все в отпусках, все гуляют. 18 июня собираемся, – сказал он о своей команде.

- В эту пору обычно идет работа по приглашению новых игроков. Что можете по этому поводу сказать?
- Конечно, идет. Однако об этом же пока не говорят.

- Скажите тогда хотя бы, на какие позиции нужны исполнители, и каким в целом должно быть их количество?
- Сейчас об этом не хотелось бы вести речь. Да и для чего говорить то, что еще в процессе? Пусть тренер об этом думает, а не я.

- Но в том-то и дело, что пока о новом главном тренере «Ингульца» ходят только слухи. За несколько последних дней из разных источников приходилось слышать то о Василии Кобина, то о Петре Кушлыке...
- Завтра уже все узнаете.

- А что можете сказать о контрольных матчах, которые запланированы у «Ингульца»?
- Есть график спаррингов, все есть... Но это не в моей компетенции – это тренерское дело. Я плачу деньги и требую результат. Будет завтра тренер – он и расскажет.

Ранее сообщалось, что Василий Кобин близок к назначению в клуб-новичок УПЛ.

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Александр Поворознюк инсайд Ингулец Украинская Премьер-лига Василий Кобин Желько Любенович чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Gargantua
икона стиля
на фоторгафии можно просто зависнуть
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