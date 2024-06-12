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  4. Не Любенович. Стало известно, кто станет главным тренером Ингульца
Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 10:55 |
1205
3

Не Любенович. Стало известно, кто станет главным тренером Ингульца

Василий Кобин близок к назначению в клуб-новичок УПЛ

12 июня 2024, 10:55 |
1205
3
Не Любенович. Стало известно, кто станет главным тренером Ингульца
dynamo.kiev.ua. Василий Кобин

Новым главным тренером «Ингульца» может стать Василий Кобин, сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, между клубом-новичком Украинской Премьер-лиги и бывшим коучем «Миная» ведутся переговоры.

Если все пройдет удачно, то Василий Кобин станет заменой для Владислава Лупашко, который ранее покинул клуб. Лупашко вместе с «Ингульцом» выиграл золотые медали Первой лиги Украины 2023/24 и обеспечил команде возвращение в Украинскую Премьер-лигу.

Напомним, недавно «Ингулец» официально объявил о назначении Желько Любеновича на должность главного тренера, но позже сам серб опроверг эту информацию.

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Василий Кобин Желько Любенович Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Gargantua
ну это не на долго
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0
Limb.Yuri
А як же Барселона?!
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0
vh
Дружбан з Миная вислав іншого тренера 
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0
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