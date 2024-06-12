Не Любенович. Стало известно, кто станет главным тренером Ингульца

Новым главным тренером «Ингульца» может стать Василий Кобин, сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, между клубом-новичком Украинской Премьер-лиги и бывшим коучем «Миная» ведутся переговоры.

Если все пройдет удачно, то Василий Кобин станет заменой для Владислава Лупашко, который ранее покинул клуб. Лупашко вместе с «Ингульцом» выиграл золотые медали Первой лиги Украины 2023/24 и обеспечил команде возвращение в Украинскую Премьер-лигу.

Напомним, недавно «Ингулец» официально объявил о назначении Желько Любеновича на должность главного тренера, но позже сам серб опроверг эту информацию.