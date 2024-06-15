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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 01:45 | Обновлено 15 июня 2024, 02:22
48
0

БАЛЛАК: «Выдающееся начало. Убедительная игра с первой до последней минуты»

Финалист Евро-2008 в составе сборной Германии поделился впечатлениями

15 июня 2024, 01:45 | Обновлено 15 июня 2024, 02:22
48
0
БАЛЛАК: «Выдающееся начало. Убедительная игра с первой до последней минуты»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 июня в Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей (5:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финалист Евро-2008 в составе сборной Германии Михаэль Баллак отметил:

«Выдающееся начало! Теперь время все правильно разложить по полочкам. Но при этом ничто не мешает быть счастливыми и продолжать двигаться вперед.

Сегодня была по-настоящему убедительная игра с первой и до последней минуты».

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Назван лучший игрок стартового матча Евро-2024 между Германией и Шотландией
сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Германия - Шотландия Михаэль Баллак
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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