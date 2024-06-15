БАЛЛАК: «Выдающееся начало. Убедительная игра с первой до последней минуты»
Финалист Евро-2008 в составе сборной Германии поделился впечатлениями
Вечером 14 июня в Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей (5:1).
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Финалист Евро-2008 в составе сборной Германии Михаэль Баллак отметил:
«Выдающееся начало! Теперь время все правильно разложить по полочкам. Но при этом ничто не мешает быть счастливыми и продолжать двигаться вперед.
Сегодня была по-настоящему убедительная игра с первой и до последней минуты».
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