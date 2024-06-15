Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энди РОБЕРТСОН: «Играть против хозяев в первом матче – нет ничего труднее»
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 01:29 | Обновлено 15 июня 2024, 02:23
49
0

Энди РОБЕРТСОН: «Играть против хозяев в первом матче – нет ничего труднее»

Капитан сборной Шотландии прокомментировал поражение от Германии

15 июня 2024, 01:29 | Обновлено 15 июня 2024, 02:23
49
0
Энди РОБЕРТСОН: «Играть против хозяев в первом матче – нет ничего труднее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Робертсон

Вечером 14 июня в Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей (5:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон рассказал:

«Играть против хозяев в первом матче – нет ничего труднее. Было много ошибок, и нам нужно разбираться с ними, потому что здесь все будет проходить стремительно.

Вот напоминание о том, насколько сложен этот турнир, – играешь с командами мирового уровня. Мы играли не на максимуме своих возможностей, а это необходимо. Завтра мы будем разочарованно злиться на самих себя, но затем нам надо быть позитивно настроенными и подготовленными к Швейцарии, которая будет еще одним трудным экзаменатором.

Мы не оказывали достаточного давления на мяч, и Тони Кроос практически свободно диктовал свою волю. По игре в пас он, возможно, лучший в мире, и когда вы позволяете такому игроку владеть мячом и не сближаетесь с ним, к сожалению, он будет делать точные передачи».

По теме:
Стив КЛАРК: «Тяжелый вечер. Такое чувство, будто сами себя подвели»
БАЛЛАК: «Выдающееся начало. Убедительная игра с первой до последней минуты»
Назван лучший игрок стартового матча Евро-2024 между Германией и Шотландией
сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Германия - Шотландия Энди Робертсон
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Футбол | 15 июня 2024, 00:39 0
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 14 июня 2024, 10:14 16
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Бокс | 14.06.2024, 21:14
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Футбол | 14.06.2024, 06:55
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
Футбол | 14.06.2024, 02:45
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
13.06.2024, 13:45 24
Футбол
Довбику дали интересное прозвище в Италии
Довбику дали интересное прозвище в Италии
13.06.2024, 11:49 6
Футбол
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
13.06.2024, 02:50
Футбол
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
14.06.2024, 07:22 25
Бокс
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
13.06.2024, 14:59 1
Бокс
Фьюри может неожиданно завершить карьеру? Экс-чемпион мира назвал причину
Фьюри может неожиданно завершить карьеру? Экс-чемпион мира назвал причину
13.06.2024, 11:02
Бокс
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
13.06.2024, 03:11 1
Другие виды
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
14.06.2024, 11:13 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем