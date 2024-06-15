Вечером 14 июня в Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей (5:1).

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Капитан сборной Шотландии Энди Робертсон рассказал:

«Играть против хозяев в первом матче – нет ничего труднее. Было много ошибок, и нам нужно разбираться с ними, потому что здесь все будет проходить стремительно.

Вот напоминание о том, насколько сложен этот турнир, – играешь с командами мирового уровня. Мы играли не на максимуме своих возможностей, а это необходимо. Завтра мы будем разочарованно злиться на самих себя, но затем нам надо быть позитивно настроенными и подготовленными к Швейцарии, которая будет еще одним трудным экзаменатором.

Мы не оказывали достаточного давления на мяч, и Тони Кроос практически свободно диктовал свою волю. По игре в пас он, возможно, лучший в мире, и когда вы позволяете такому игроку владеть мячом и не сближаетесь с ним, к сожалению, он будет делать точные передачи».