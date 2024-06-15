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Испания
15 июня 2024, 00:27 | Обновлено 15 июня 2024, 00:54
769
1

Известно, в какие клубы рассматривает переход Лунин после Евро-2024

Украинца заинтересовали варианты с «Ювентусом» и «Арсеналом»

15 июня 2024, 00:27 | Обновлено 15 июня 2024, 00:54
769
1
Известно, в какие клубы рассматривает переход Лунин после Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о продлении контракта и рассматривает уход в другие клубы. Андрей сейчас полностью сконцентрирован на выступлениях за сборную Украины на Евро-2024, однако голкипер готов после завершения турнира рассмотреть вариант с продолжением карьеры в туринском «Ювентусе» или лондонском «Арсенале».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Реал» поставил Лунину жесткий ультиматум.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Ювентус Арсенал Лондон
Дмитро Олійник Источник: PlanetarealMadrid
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