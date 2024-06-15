Известно, в какие клубы рассматривает переход Лунин после Евро-2024
Украинца заинтересовали варианты с «Ювентусом» и «Арсеналом»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Лунин пока не принял решение о продлении контракта и рассматривает уход в другие клубы. Андрей сейчас полностью сконцентрирован на выступлениях за сборную Украины на Евро-2024, однако голкипер готов после завершения турнира рассмотреть вариант с продолжением карьеры в туринском «Ювентусе» или лондонском «Арсенале».
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Реал» поставил Лунину жесткий ультиматум.
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