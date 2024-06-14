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Сборная УКРАИНЫ
14 июня 2024, 22:16 | Обновлено 14 июня 2024, 22:56
2796
0

«Ты можешь попасть?». Трубин признался, у кого самый сильный удар в сборной

Вратарь рассказал, что лучший удар у Руслана Малиновского

14 июня 2024, 22:16 | Обновлено 14 июня 2024, 22:56
2796
0
«Ты можешь попасть?». Трубин признался, у кого самый сильный удар в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, у кого в национальной команде самый сильный удар.

«У Малиновского самый сильный удар. Бражко может ему составить конкуренцию. У Руслана очень тяжелый удар.

Умный подход к ударам у Виктора Цыганкова, сразу видно, что он играет в топовой лиге.

А вот Бондарю говорю: «Ворота – 7,32 метра. Ты можешь хотя бы в створ попасть?». Он всегда пробивает выше или вообще мимо. С двух ног могут хорошо пробить Мудрик и Довбик», – сказал Трубин.

Ранее Довбик оценил первый год Реброва во главе сборной Украины.

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Руслан Малиновский Анатолий Трубин Владимир Бражко Виктор Цыганков Артем Довбик Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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