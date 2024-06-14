«Ты можешь попасть?». Трубин признался, у кого самый сильный удар в сборной
Вратарь рассказал, что лучший удар у Руслана Малиновского
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, у кого в национальной команде самый сильный удар.
«У Малиновского самый сильный удар. Бражко может ему составить конкуренцию. У Руслана очень тяжелый удар.
Умный подход к ударам у Виктора Цыганкова, сразу видно, что он играет в топовой лиге.
А вот Бондарю говорю: «Ворота – 7,32 метра. Ты можешь хотя бы в створ попасть?». Он всегда пробивает выше или вообще мимо. С двух ног могут хорошо пробить Мудрик и Довбик», – сказал Трубин.
Ранее Довбик оценил первый год Реброва во главе сборной Украины.
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