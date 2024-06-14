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Украина. Премьер лига
14 июня 2024, 21:45 | Обновлено 14 июня 2024, 21:51
69
0

Пабло АЛЬВАРЕС: «Надеюсь, Карпаты вскоре смогут побороться за еврокубки»

27-летний испанский полузащитник подписал контракт с львовским клубом

14 июня 2024, 21:45 | Обновлено 14 июня 2024, 21:51
69
0
Пабло АЛЬВАРЕС: «Надеюсь, Карпаты вскоре смогут побороться за еврокубки»
ФК Карпаты Львов. Пабло Альварес

Львовские «Карпаты» подписали двухлетний контракт с 27-летним испанским полузащитником Пабло Альваресом. Контракт клуба с игроком вступит в силу с 1 июля 2024 года. В Карпатах испанец будет выступать с 23-м номером на спине.

Пабло Альварес прокомментировал трансфер: «Это был отличный опыт. Однако я захотел кое-что изменить в своей жизни, поэтому решил переехать во Львов. Считаю, что, прежде всего, нам нужно закрепиться в Украинской Премьер-лиге, а вскоре Карпаты смогут побороться за еврокубки. Мне приходилось играть с Риекой в ​​Лиге конференций УЕФА, и я снова хотел бы испытать эти эмоции.

Футболом я начал заниматься в 4 года. Моим любимым игроком всегда был Зидан – великий мастер. Обычно я играю в полузащите и могу быть полезным в разных ролях. Вообще я привык подстраиваться под видение тренера и следую его указаниям. Мне нравится контролировать игру, продвигать мяч вперед, атаковать и создавать моменты.

Я уже использовал этот номер 23 раньше. В частности, выбирал его в Болгарии. Надеюсь, он принесет мне успех и в Украине. Должен сказать, что меня здесь прекрасно встретили. Теперь постараюсь помочь Карпатам достичь желаемых целей и радовать болельщиков своей игрой».

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Николай Степанюк Источник: ФК Карпаты Львов
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