ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Германии подписал очередного украинца

Леверкузенский «Байер» пополнился очередным украинским футболистом.

Леверкузенский клуб заключил контракт с 15-летним украинским футболистом Максимом Гололобовым. Для юного украинца этот контракт стал первым в профессиональной карьере.

Свою карьеру Максим Гололобов начинал в киевском «Локомотиве», после чего был в академии «Динамо». Последней командой Гололобова была «Виктория» из Кельна.

Напомним, за молодежные команды «Байера» уже выступают 17-летний вратарь Александр Петренко и 16-летний форвард Артем Степанов. Сегодня контракт с чемпионом Германии также подписал Андрей Гамзик.