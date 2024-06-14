ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Германии подписал очередного украинца
Максим Гололобов стал игроком «Байера»
Леверкузенский «Байер» пополнился очередным украинским футболистом.
Леверкузенский клуб заключил контракт с 15-летним украинским футболистом Максимом Гололобовым. Для юного украинца этот контракт стал первым в профессиональной карьере.
Свою карьеру Максим Гололобов начинал в киевском «Локомотиве», после чего был в академии «Динамо». Последней командой Гололобова была «Виктория» из Кельна.
Напомним, за молодежные команды «Байера» уже выступают 17-летний вратарь Александр Петренко и 16-летний форвард Артем Степанов. Сегодня контракт с чемпионом Германии также подписал Андрей Гамзик.
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