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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Германии подписал очередного украинца
Германия
14 июня 2024, 21:55 |
413
1

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Германии подписал очередного украинца

Максим Гололобов стал игроком «Байера»

14 июня 2024, 21:55 |
413
1
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Германии подписал очередного украинца
Instagram. Максим Гололобов

Леверкузенский «Байер» пополнился очередным украинским футболистом.

Леверкузенский клуб заключил контракт с 15-летним украинским футболистом Максимом Гололобовым. Для юного украинца этот контракт стал первым в профессиональной карьере.

Свою карьеру Максим Гололобов начинал в киевском «Локомотиве», после чего был в академии «Динамо». Последней командой Гололобова была «Виктория» из Кельна.

Напомним, за молодежные команды «Байера» уже выступают 17-летний вратарь Александр Петренко и 16-летний форвард Артем Степанов. Сегодня контракт с чемпионом Германии также подписал Андрей Гамзик.

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Байер Бундеслига сборная Германии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Gargantua
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