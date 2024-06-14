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  4. Источник: Украинский полузащитник перешел в Байер
Германия
14 июня 2024, 09:58 |
2891
0

Источник: Украинский полузащитник перешел в Байер

Андрей Гамзик будет выступать за юношескую команду немецкого клуба

14 июня 2024, 09:58 |
2891
0
Источник: Украинский полузащитник перешел в Байер
ФК Фортуна. Андрей Гамзик

Леверкузенский «Байер» пополнился украинским полузащитником.

По информации Legioners Ua, леверкузенский клуб заключил 4-летний контракт с 15-летним украинским футболистом Андреем Гамзиком, который будет выступать за юношескую команду U-17.

Гамзик – воспитанник харьковского «Металлиста 1925», а прошлый сезон провел в «Фортуне U-15» из Дюссельдорфа. В первом круге Андрей в 12 матчах забил 7 голов и отдал 3 ассиста, а вторую часть сезона пропустил из-за травмы.

Напомним, за молодежные команды «Байера» уже выступают 17-летний вратарь Александр Петренко и 16-летний форвард Артем Степанов, который недавно выиграл свой первый титул с клубом.

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Фортуна Дюссельдорф Байер Бундеслига сборная Германии по футболу
Дмитро Олійник Источник: Legioners.ua
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