Источник: Украинский полузащитник перешел в Байер

Леверкузенский «Байер» пополнился украинским полузащитником.

По информации Legioners Ua, леверкузенский клуб заключил 4-летний контракт с 15-летним украинским футболистом Андреем Гамзиком, который будет выступать за юношескую команду U-17.

Гамзик – воспитанник харьковского «Металлиста 1925», а прошлый сезон провел в «Фортуне U-15» из Дюссельдорфа. В первом круге Андрей в 12 матчах забил 7 голов и отдал 3 ассиста, а вторую часть сезона пропустил из-за травмы.

Напомним, за молодежные команды «Байера» уже выступают 17-летний вратарь Александр Петренко и 16-летний форвард Артем Степанов, который недавно выиграл свой первый титул с клубом.