Известный инсайдер назвал трех главных претендентов на трансфер Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Известный итальянский инсайдер Николо Скира назвал трех главных претендентов на трансфер Довбика. Больше всего приблизился к трансферу украинца мадридский «Атлетико». Итальянские «Наполи» и «Милан» также интересуются украинцем и уже запросили информацию о трансфере Артема у его агента. «Жирона» готова отпустить Довбика за 40 миллионов евро.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.