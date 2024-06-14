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Италия
14 июня 2024, 21:11 |
1654
2

Известный инсайдер назвал трех главных претендентов на трансфер Довбика

Украинец должен выбрать между «Атлетико», «Миланом» и «Наполи»

14 июня 2024, 21:11 |
1654
2
Известный инсайдер назвал трех главных претендентов на трансфер Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Известный итальянский инсайдер Николо Скира назвал трех главных претендентов на трансфер Довбика. Больше всего приблизился к трансферу украинца мадридский «Атлетико». Итальянские «Наполи» и «Милан» также интересуются украинцем и уже запросили информацию о трансфере Артема у его агента. «Жирона» готова отпустить Довбика за 40 миллионов евро.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Жирона Милан Наполи Атлетико Мадрид Николо Скира
Дмитро Олійник Источник: Николо Скира
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avk2307
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