Известно, как Наоми Осака попала в список участниц Олимпиады в Париже

Экс-первая ракетка Наоми Осака получила wild card на Олимпиаду в Париже.

Сообщается, что Международная федерация тенниса (ITF) распределила две квоты для бывших чемпионок турниров Grans Slam между Осакой и Каролин Возняцки из Дании, о которой сообщалось ранее.

Накануне была информация о том, что Осака заявилась на Игры по защищенному рейтингу, но Олимпийский комитет Японии предоставил другую информацию..