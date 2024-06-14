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  4. Известно, как Наоми Осака попала в список участниц Олимпиады в Париже
Теннис
14 июня 2024, 20:33 |
436
0

Известно, как Наоми Осака попала в список участниц Олимпиады в Париже

Наоми, как и Каролин Возняцки, прошла на Олимпиаду по спецквоте ITF

14 июня 2024, 20:33 |
436
0
Известно, как Наоми Осака попала в список участниц Олимпиады в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка Наоми Осака получила wild card на Олимпиаду в Париже.

Сообщается, что Международная федерация тенниса (ITF) распределила две квоты для бывших чемпионок турниров Grans Slam между Осакой и Каролин Возняцки из Дании, о которой сообщалось ранее.

Накануне была информация о том, что Осака заявилась на Игры по защищенному рейтингу, но Олимпийский комитет Японии предоставил другую информацию..

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Наоми Осака ITF Олимпийские игры 2024
Владимир Клепач Источник: Olympics.com
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