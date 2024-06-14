Теннис14 июня 2024, 20:33 |
436
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Известно, как Наоми Осака попала в список участниц Олимпиады в Париже
Наоми, как и Каролин Возняцки, прошла на Олимпиаду по спецквоте ITF
14 июня 2024, 20:33 |
436
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Экс-первая ракетка Наоми Осака получила wild card на Олимпиаду в Париже.
Сообщается, что Международная федерация тенниса (ITF) распределила две квоты для бывших чемпионок турниров Grans Slam между Осакой и Каролин Возняцки из Дании, о которой сообщалось ранее.
Накануне была информация о том, что Осака заявилась на Игры по защищенному рейтингу, но Олимпийский комитет Японии предоставил другую информацию..
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