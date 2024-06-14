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WTA
14 июня 2024, 14:44 | Обновлено 14 июня 2024, 14:47
259
0

Экс-первая ракетка получила приятную новость относительно Олимпиады-2024

Каролин Возняцки выступит в Париже

14 июня 2024, 14:44 | Обновлено 14 июня 2024, 14:47
259
0
Экс-первая ракетка получила приятную новость относительно Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Датская теннисистка Каролин Возняцки, которая в свое время возглавляла мировой рейтинг, получила право выступить на Олимпийских играх 2024, которые состоятся в Париже.

Для 33-летней Возняцки Игры во Франции станут четвертой Олимпиадой в карьере. Ее лучшим результатов на Олимпийских играх является четвертьфинал в 2012 году в Лондоне.

В 2022 году Каролин Возняцки завершала карьеру, но через год приняла решение вернуться в тур. На первом турнире серии Grand Slam после возвращения датчанка дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, но проиграла американке Коко Гофф, которая затем выиграла турнир.

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Олимпийские игры 2024 Каролин Возняцки теннис
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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