Экс-первая ракетка получила приятную новость относительно Олимпиады-2024
Каролин Возняцки выступит в Париже
Датская теннисистка Каролин Возняцки, которая в свое время возглавляла мировой рейтинг, получила право выступить на Олимпийских играх 2024, которые состоятся в Париже.
Для 33-летней Возняцки Игры во Франции станут четвертой Олимпиадой в карьере. Ее лучшим результатов на Олимпийских играх является четвертьфинал в 2012 году в Лондоне.
В 2022 году Каролин Возняцки завершала карьеру, но через год приняла решение вернуться в тур. На первом турнире серии Grand Slam после возвращения датчанка дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, но проиграла американке Коко Гофф, которая затем выиграла турнир.
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