Экс-первая ракетка получила приятную новость относительно Олимпиады-2024

Датская теннисистка Каролин Возняцки, которая в свое время возглавляла мировой рейтинг, получила право выступить на Олимпийских играх 2024, которые состоятся в Париже.

Для 33-летней Возняцки Игры во Франции станут четвертой Олимпиадой в карьере. Ее лучшим результатов на Олимпийских играх является четвертьфинал в 2012 году в Лондоне.

В 2022 году Каролин Возняцки завершала карьеру, но через год приняла решение вернуться в тур. На первом турнире серии Grand Slam после возвращения датчанка дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, но проиграла американке Коко Гофф, которая затем выиграла турнир.