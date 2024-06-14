ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила первый летний трансфер

Каталонская «Жирона», за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, оформила первый летний трансфер.

Каталонский клуб оформил трансфер 25-летнего полузащитника пражской «Спарты» Ладислава Крейчи, который может выступать и на позиции центрбека.

В этом сезоне Крейчи провел за «Спарту» во всех турнирах 39 матчей, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

По предварительной информации трансфер Крейчи обошелся «Жироне» в 12 миллионов евро. Следующим подписанием каталонцев станет вингер «Ливерпуля Монтевидео» Луисано Родригес.