Жирона близка к подписанию капитана Спарты
Ладислав Крейчи перейдет в команду Довбика и Цыганкова
Клуб Артема Довбика и Виктора Цыганкова, «Жирона», близка к подписанию центрального защитника/опорного полузащитника пражской «Спарты» Ладислава Крейчи. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Крейчи уже находится в Испании и вскоре должен пройти медицинское обследование.
Также, по информации Романо, следующим подписанием «Жироны» станет вингер «Ливерпуля Монтевидео» Луисано Родригеса.
Напомним, вчера «Жирона» продала в «Байер» полузащитника Алейша Видаля.
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