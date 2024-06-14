Жирона близка к подписанию капитана Спарты

Клуб Артема Довбика и Виктора Цыганкова, «Жирона», близка к подписанию центрального защитника/опорного полузащитника пражской «Спарты» Ладислава Крейчи. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Крейчи уже находится в Испании и вскоре должен пройти медицинское обследование.

Также, по информации Романо, следующим подписанием «Жироны» станет вингер «Ливерпуля Монтевидео» Луисано Родригеса.

Напомним, вчера «Жирона» продала в «Байер» полузащитника Алейша Видаля.