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Испания
14 июня 2024, 13:25 |
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Жирона близка к подписанию капитана Спарты

Ладислав Крейчи перейдет в команду Довбика и Цыганкова

14 июня 2024, 13:25 |
776
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Жирона близка к подписанию капитана Спарты
Getty Images/Global Images Ukraine. Ладислав Крейчи

Клуб Артема Довбика и Виктора Цыганкова, «Жирона», близка к подписанию центрального защитника/опорного полузащитника пражской «Спарты» Ладислава Крейчи. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Крейчи уже находится в Испании и вскоре должен пройти медицинское обследование.

Также, по информации Романо, следующим подписанием «Жироны» станет вингер «Ливерпуля Монтевидео» Луисано Родригеса.

Напомним, вчера «Жирона» продала в «Байер» полузащитника Алейша Видаля.

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Спарта Прага Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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