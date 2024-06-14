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Италия
14 июня 2024, 19:45 |
1921
2

Спортдир топ-клуба встретился с агентом Довбика для обсуждения трансфера

«Наполи» хочет подписать украинского нападающего

14 июня 2024, 19:45 |
1921
2
Спортдир топ-клуба встретился с агентом Довбика для обсуждения трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации Corriere dello Sport, сегодня, 14 июня, спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прилетел в Милан и встретился с агентом Алексеем Люндовским. Продолжаются переговоры относительно возможного трансфера украинского нападающего.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил «Жироне» за трансфер 35 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: Corriere dello Sport
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Комментарии 2
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Gargantua
я за Атлетико.
там умеют играть на единственного форварда. Атлетико команда Симеоне со своим почерком и поставленной игрой
а Наполи сильно лихорадит, потсоянные ротации тренеров и нездоровая атмосфера вокруг команды.
да и Неаполь неоднозначный город
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+4
fifa2020
Краще в Атлетіко, який постійно грає в плей-офф ЛЧ, а не в середняк серії А!
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+4
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