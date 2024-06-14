Спортдир топ-клуба встретился с агентом Довбика для обсуждения трансфера
«Наполи» хочет подписать украинского нападающего
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
По информации Corriere dello Sport, сегодня, 14 июня, спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прилетел в Милан и встретился с агентом Алексеем Люндовским. Продолжаются переговоры относительно возможного трансфера украинского нападающего.
В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил «Жироне» за трансфер 35 миллионов евро.
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там умеют играть на единственного форварда. Атлетико команда Симеоне со своим почерком и поставленной игрой
а Наполи сильно лихорадит, потсоянные ротации тренеров и нездоровая атмосфера вокруг команды.
да и Неаполь неоднозначный город