Спортдир топ-клуба встретился с агентом Довбика для обсуждения трансфера

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации Corriere dello Sport, сегодня, 14 июня, спортивный директор «Наполи» Джованни Манна прилетел в Милан и встретился с агентом Алексеем Люндовским. Продолжаются переговоры относительно возможного трансфера украинского нападающего.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил «Жироне» за трансфер 35 миллионов евро.