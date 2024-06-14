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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 18:28 | Обновлено 14 июня 2024, 18:32
349
1

ШЕВЧЕНКО: «Часто слышу вопрос: «У вас еще продолжается эта война?»

Президент УАФ – об предстоящем участии команды на чемпионате Европы

14 июня 2024, 18:28 | Обновлено 14 июня 2024, 18:32
349
1
ШЕВЧЕНКО: «Часто слышу вопрос: «У вас еще продолжается эта война?»
Sportowe Fakty. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, почему выход сине-желтых в финальную часть европейского первенства 2024 года особенно важен именно в военное время.

«Во-первых, мы показали, что даже во время войны можем конкурировать на самом высоком уровне, о чем свидетельствует наша квалификация на футбольный континентальный форум. Во-вторых, и это даже важнее, мы с гордостью представляем Украину и напоминаем миру, через что мы проходим.

Каждая победа Украины, как на поле, так и вне его, очень важна для каждого украинца, особенно для тех, кто сейчас защищает нашу страну. Конечно, политические акценты во время Евро запрещены, но я считаю, что это все равно хорошая возможность напомнить миру, что Украина существует и борется...

К сожалению, мировой интерес к войне в Украине угасает. Часто слышу вопрос: «У вас еще продолжается эта война?» Это очень больно, потому что мы боремся за свое существование, но мы также боремся за цивилизованный мир против очень сильного врага. И участие Украины в Евро-2024 в то время, когда в стране идет полномасштабная война, – это очень хорошая возможность напомнить об этом миру», – подчеркнул президент УАФ.

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Владимир Клепач Источник: Sportowe Fakty
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Выталкиватель парашутистов
К громадному сожалению многие жители Европы не знают, что в Украине идет, вот уже более 2-х лет,  кровопролитная война с РФ. И огромная "заслуга" в том и Украины, которая очень слабо доносить через СМИ, которые работают на Западную Европу и Америку, о том, что у нас происходит, в отличие от расейских пропагандистских телеканалов и радиостанций, которые вещают на весь мир, что у нас гражданский конфликт, а РФ пытается помочь народами ДНР/ЛНР а теперь еще и жителям Херсонской и Запорожской областей.
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