ШЕВЧЕНКО: «Часто слышу вопрос: «У вас еще продолжается эта война?»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, почему выход сине-желтых в финальную часть европейского первенства 2024 года особенно важен именно в военное время.

«Во-первых, мы показали, что даже во время войны можем конкурировать на самом высоком уровне, о чем свидетельствует наша квалификация на футбольный континентальный форум. Во-вторых, и это даже важнее, мы с гордостью представляем Украину и напоминаем миру, через что мы проходим.

Каждая победа Украины, как на поле, так и вне его, очень важна для каждого украинца, особенно для тех, кто сейчас защищает нашу страну. Конечно, политические акценты во время Евро запрещены, но я считаю, что это все равно хорошая возможность напомнить миру, что Украина существует и борется...

К сожалению, мировой интерес к войне в Украине угасает. Часто слышу вопрос: «У вас еще продолжается эта война?» Это очень больно, потому что мы боремся за свое существование, но мы также боремся за цивилизованный мир против очень сильного врага. И участие Украины в Евро-2024 в то время, когда в стране идет полномасштабная война, – это очень хорошая возможность напомнить об этом миру», – подчеркнул президент УАФ.