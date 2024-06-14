Клуб Роналду хочет подписать звезду Ливерпуля
Вирджил ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым защитником мира
Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» проявляет интерес к одному из лидеров «Ливерпуля» – центральному защитнику сборной Нидерландов Вирджилу ван Дейку. Об этом сообщает испанское издание Marca.
По их информации, «Аль-Наср» готов сделать ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником мира.
За «Ливерпуль» ван Дейк выступает с января 2018 года. Контракт 32-летнего защитника сборной Нидерландов рассчитан еще на год – до лета 2025 года.
Об интересе «Аль-Насра» к ван Дейку сообщалось еще в начале мая.
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