Клуб Роналду хочет подписать звезду Ливерпуля

Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» проявляет интерес к одному из лидеров «Ливерпуля» – центральному защитнику сборной Нидерландов Вирджилу ван Дейку. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По их информации, «Аль-Наср» готов сделать ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником мира.

За «Ливерпуль» ван Дейк выступает с января 2018 года. Контракт 32-летнего защитника сборной Нидерландов рассчитан еще на год – до лета 2025 года.

Об интересе «Аль-Насра» к ван Дейку сообщалось еще в начале мая.