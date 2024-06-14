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  4. Клуб Роналду хочет подписать звезду Ливерпуля
Англия
14 июня 2024, 16:08 |
949
0

Клуб Роналду хочет подписать звезду Ливерпуля

Вирджил ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым защитником мира

14 июня 2024, 16:08 |
949
0
Клуб Роналду хочет подписать звезду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» проявляет интерес к одному из лидеров «Ливерпуля» – центральному защитнику сборной Нидерландов Вирджилу ван Дейку. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По их информации, «Аль-Наср» готов сделать ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником мира.

За «Ливерпуль» ван Дейк выступает с января 2018 года. Контракт 32-летнего защитника сборной Нидерландов рассчитан еще на год – до лета 2025 года.

Об интересе «Аль-Насра» к ван Дейку сообщалось еще в начале мая.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: Marca
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