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Италия
14 июня 2024, 15:25 |
289
0

Защитник Атлетико близок к переходу в Наполи

Марио Эрмосо продолжит карьеру в Серии А

14 июня 2024, 15:25 |
289
0
Защитник Атлетико близок к переходу в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Эрмосо

«Наполи» договорился по условиям личного контракта с центральным защитником «Атлетико» Мадрид Марио Эрмосо, который покинет «Матрасников» в конце июня на правах свободного агента.

Стороны согласовали 3-летний контракт с опцией продления еще на один года. Зарплата 28-летнего испанского защитника составит 4 миллиона евро в год. Последний нерешенный вопрос – сумма агентских комиссий.

Эрмосо выступал за «Атлетико» Мадрид с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 45 матчах во всех турнирах.

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Марио Эрмосо Атлетико Мадрид свободный агент Наполи трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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