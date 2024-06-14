Защитник Атлетико близок к переходу в Наполи

«Наполи» договорился по условиям личного контракта с центральным защитником «Атлетико» Мадрид Марио Эрмосо, который покинет «Матрасников» в конце июня на правах свободного агента.

Стороны согласовали 3-летний контракт с опцией продления еще на один года. Зарплата 28-летнего испанского защитника составит 4 миллиона евро в год. Последний нерешенный вопрос – сумма агентских комиссий.

Эрмосо выступал за «Атлетико» Мадрид с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 45 матчах во всех турнирах.