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Испания
14 июня 2024, 14:33 | Обновлено 14 июня 2024, 15:56
4551
1

Довбик назвал клуб, в который точно не перейдет и рассказал о своем будущем

Артем пока не определился, где продолжит карьеру

14 июня 2024, 14:33 | Обновлено 14 июня 2024, 15:56
4551
1
Довбик назвал клуб, в который точно не перейдет и рассказал о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Артем рассказал, определился ли он с тем, в каком клубе продолжит карьеру.

«Сделал ли я выбор, где буду играть? Пока нет, еще ничего не ясно. Все только начинается, трансферное окно только открылось.

Мог бы я перейти в «Манчестер Сити»? У этой команды есть план на несколько лет, у них есть Холанд, поэтому я не вижу смысла туда переходить. Даже если поступит предложение – без шансов», – сказал Довбик.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Артем Довбик трансферы Ла Лиги Манчестер Сити Жирона трансферы
Дмитро Олійник Источник: Sportarena
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Mac_Gyver
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