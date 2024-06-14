Довбик назвал клуб, в который точно не перейдет и рассказал о своем будущем

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Артем рассказал, определился ли он с тем, в каком клубе продолжит карьеру.

«Сделал ли я выбор, где буду играть? Пока нет, еще ничего не ясно. Все только начинается, трансферное окно только открылось.

Мог бы я перейти в «Манчестер Сити»? У этой команды есть план на несколько лет, у них есть Холанд, поэтому я не вижу смысла туда переходить. Даже если поступит предложение – без шансов», – сказал Довбик.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.