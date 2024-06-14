Италия14 июня 2024, 14:01 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный чемпион мира-2006 возглавил Монцу
Алессандро Неста получил возможность работы в Серии А
14 июня 2024, 14:01 |
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Клуб итальянской Секрии А «Монца» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Алессандро Несты. Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на один год с опцией автоматического продления еще на год при достижении определенных условий.
На посту главного тренера «Монцы» Неста заменил Раффаэле Палладино, который недавно перешел в «Фиорентину».
Это будет первый тренерский опыт Несты на уровне Серии А. Ранее чемпион мира 2006 года работал с «Майами», «Перуджей», «Фрозиноне» и «Реджаной».
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