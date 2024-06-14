ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный чемпион мира-2006 возглавил Монцу

Клуб итальянской Секрии А «Монца» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Алессандро Несты. Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на один год с опцией автоматического продления еще на год при достижении определенных условий.

На посту главного тренера «Монцы» Неста заменил Раффаэле Палладино, который недавно перешел в «Фиорентину».

Это будет первый тренерский опыт Несты на уровне Серии А. Ранее чемпион мира 2006 года работал с «Майами», «Перуджей», «Фрозиноне» и «Реджаной».