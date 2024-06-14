Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный чемпион мира-2006 возглавил Монцу
Италия
14 июня 2024, 14:01 |
326
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный чемпион мира-2006 возглавил Монцу

Алессандро Неста получил возможность работы в Серии А

14 июня 2024, 14:01 |
326
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный чемпион мира-2006 возглавил Монцу
ФК Монца

Клуб итальянской Секрии А «Монца» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Алессандро Несты. Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на один год с опцией автоматического продления еще на год при достижении определенных условий.

На посту главного тренера «Монцы» Неста заменил Раффаэле Палладино, который недавно перешел в «Фиорентину».

Это будет первый тренерский опыт Несты на уровне Серии А. Ранее чемпион мира 2006 года работал с «Майами», «Перуджей», «Фрозиноне» и «Реджаной».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Фонсека возглавил Милан
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал контракт с новым тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал контракт с новым тренером
Алессандро Неста Монца Серия A
Олег Дидух Источник: ФК Монца
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Футбол | 14 июня 2024, 06:55 0
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити

Эрлинг в будущем может перейти в «Барселону»

Рейтинг фаворитов Евро-2024: Франция первая, Украина – в топ-12
Футбол | 14 июня 2024, 10:48 2
Рейтинг фаворитов Евро-2024: Франция первая, Украина – в топ-12
Рейтинг фаворитов Евро-2024: Франция первая, Украина – в топ-12

Очередной рейтинг команд перед стартом чемпионата Европы

Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Футбол | 14.06.2024, 00:06
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 14.06.2024, 08:30
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 14.06.2024, 10:14
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СМИ издеваются над Фьюри: «Его нокаутировал тротуар. Обычный день чемпиона»
СМИ издеваются над Фьюри: «Его нокаутировал тротуар. Обычный день чемпиона»
12.06.2024, 18:11
Бокс
Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко
Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко
12.06.2024, 21:45 7
Футбол
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
13.06.2024, 13:45 20
Футбол
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
13.06.2024, 03:11 1
Другие виды
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
13.06.2024, 14:59 1
Бокс
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
13.06.2024, 17:53 137
Футбол
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
14.06.2024, 00:14 19
Футбол
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
12.06.2024, 10:39 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем