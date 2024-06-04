ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина сообщила о назначения нового тренера
Команду возглавил Раффаэле Палладино
«Фиорентина» официально сообщила о назначении на пост главного тренера команды Раффаэле Палладино. Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на два года с опцией продления еще на год.
На посту главного тренера «Фиорентины» Палладино заменил Винченцо Итальяно, который объявил об уходе из команды после воскресного матча против «Аталанты».
Предыдущим местом работы Палладино была «Монца», которую он возглавлял с сентября 2022 года. Сезон 2023/2024 команда завершила на 12-м месте в турнирной таблице Серии А.
Welcome, Raffaele Palladino. ⚜️ pic.twitter.com/75376xGjxD— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) June 4, 2024
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