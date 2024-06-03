Тренер Фиорентины объявил об уходе. Ему уже нашли замену

Вчерашний матч против «Аталанты» (победа 3:2) стал последним для Винченцо Итальяно на посту главного тренера «Фиорентины». После игры 46-летний итальянский специалист, который работал с «фиалками» с лета 2021 года, сообщил о своем уходе.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, «Фиорентина» уже нашла замену Итальяно. Новым тренером команды станет нынешний наставник «Монцы» Раффаэле Палладино.

В «Фиорентине» его ждет повышение зарплаты в два раза: 2 миллиона евро, в то время как сейчас в «Монце» он зарабатывает 1 миллион евро в год. Зарплата Итальяно составляла 1,7 миллиона евро.