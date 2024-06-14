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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 13:40 |
326
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Испания – Хорватия

15 июня в 19:00 в Берлине состоится матч 1-го тура Евро-2024

14 июня 2024, 13:40 |
326
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Испания – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию будет проводить видеосервис MEGOGO.

Готовясь к чемпионату Европы, Красная фурия под руководством Луиса де ла Фуэнте разгромила команды Андорры (5:0) и Северной Ирландии (5:1).

Хорватская команда, которую возглавляет Златко Далич, в июне провела спарринги с Северной Македонией (3:0) и Португалией (2:1).

В другом матче стартового тура группы В сыграют команды Италии и Албании.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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