Ребров назвал условия для достижения успеха Украиной на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями об условиях, выполнение которых поможет «сине-желтым» рассчитывать на успех в финальной части чемпионата Европы.

«Перспективы на турнире? Оставим это болельщикам. Для нас сейчас важно готовиться к каждой игре. Я вижу своих игроков; вижу, что они очень мотивированы; вижу, что они футболисты высокого уровня. Приблизительно половина нашей команды - это игроки, которые сейчас выступают в Украине. В стране, где идет война, и я считаю, что это очень важно, что в нашем чемпионате есть такие сильные футболисты.

Думаю, у этой сборной действительно большой потенциал, но сам по себе он ничего не значит. На таком турнире нужно показывать свой максимум. Если мы хотим чего-нибудь достичь, нужно в каждой игре показывать свой лучший уровень», – заявил 50-летний Ребров.

Сборная Украины в группе Евро-2024 будет играть с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

Ранее Сергей Ребров рассказал об ожиданиях и задаче Украины на Евро-2024.