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Сборная УКРАИНЫ
14 июня 2024, 13:38 | Обновлено 14 июня 2024, 13:41
789
0

Ребров назвал условия для достижения успеха Украиной на Евро-2024

Специалист рассказал о желаемом

14 июня 2024, 13:38 | Обновлено 14 июня 2024, 13:41
789
0
Ребров назвал условия для достижения успеха Украиной на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями об условиях, выполнение которых поможет «сине-желтым» рассчитывать на успех в финальной части чемпионата Европы.

«Перспективы на турнире? Оставим это болельщикам. Для нас сейчас важно готовиться к каждой игре. Я вижу своих игроков; вижу, что они очень мотивированы; вижу, что они футболисты высокого уровня. Приблизительно половина нашей команды - это игроки, которые сейчас выступают в Украине. В стране, где идет война, и я считаю, что это очень важно, что в нашем чемпионате есть такие сильные футболисты.

Думаю, у этой сборной действительно большой потенциал, но сам по себе он ничего не значит. На таком турнире нужно показывать свой максимум. Если мы хотим чего-нибудь достичь, нужно в каждой игре показывать свой лучший уровень», – заявил 50-летний Ребров.

Сборная Украины в группе Евро-2024 будет играть с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

Ранее Сергей Ребров рассказал об ожиданиях и задаче Украины на Евро-2024.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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