Ребров рассказал об ожиданиях и задаче Украины на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказал мнение о потенциальных возможностях коллектива, который он возглавляет, на предстоящем чемпионате Европы.

«Всегда считают, что Украина – это футбольная страна, и я с этим абсолютно согласен. Но есть другие факторы - война, длительные переезды, очень большие дополнительные нагрузки на игроков, которые мы должны учитывать. Однако, как и болельщики, я считаю, что у нас очень хорошая сборная, и мы будем пытаться достичь максимума на этом Евро.

У нас молодая сборная, но я не вижу здесь проблемы. Считаю, что для всех команд очень важен баланс между опытными игроками и молодыми, которые дают больше энергии на поле. И я думаю, что у нас в команде есть этот баланс: имеем и опытных ребят и таланты, для которых этот большой турнир первый в жизни.

Стиль игры Реброва? Я считаю, что для современного футбола очень важна скорость. Остальное увидите на Евро. На уровне национальных команд собраны лучшие игроки своих стран, поэтому иногда приходится подстраиваться под соперника. Также случаются травмы. Поэтому нашей сборной очень важно показать, что она понимает, как играть в рамках другой схемы. Мы это показывали в отборочном цикле, и я убежден, что продемонстрируем и на Евро», – рассказал Ребров.

Сборная Украины в группе Евро-2024 будет играть с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

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