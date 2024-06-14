Паулу ФОНСЕКА: «Горжусь тем, что возглавил Милан»

51-летний португальский специалист Паулу Фонсека прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Милана»:

«Я горжусь тем, что возглавил «Милан», и я буду работать, чтобы отдать должное этому клубу и его великой истории. Вместе мы будем стремиться к совершенству и напишем новую главу успехов, которую, я надеюсь, мы обязательно отпразднуем с нашими выдающимися болельщиками».

Напомним, контракт Фонсеки с «Миланом» рассчитан на три года – до лета 2027 года. Ранее он уже работал в Италии с «Ромой» в 2019 – 2021 годах.