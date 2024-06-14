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  4. Паулу ФОНСЕКА: «Горжусь тем, что возглавил Милан»
Италия
14 июня 2024, 13:35 |
321
0

Паулу ФОНСЕКА: «Горжусь тем, что возглавил Милан»

Экс-тренер «Шахтера» – о подписании контракта с «Миланом»

14 июня 2024, 13:35 |
321
0
Паулу ФОНСЕКА: «Горжусь тем, что возглавил Милан»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

51-летний португальский специалист Паулу Фонсека прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Милана»:

«Я горжусь тем, что возглавил «Милан», и я буду работать, чтобы отдать должное этому клубу и его великой истории. Вместе мы будем стремиться к совершенству и напишем новую главу успехов, которую, я надеюсь, мы обязательно отпразднуем с нашими выдающимися болельщиками».

Напомним, контракт Фонсеки с «Миланом» рассчитан на три года – до лета 2027 года. Ранее он уже работал в Италии с «Ромой» в 2019 – 2021 годах.

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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Фонсека возглавил Милан
Паулу Фонсека Милан
Олег Дидух Источник: ФК Милан
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