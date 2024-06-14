Ребров дал оценку предстоящему матчу с Румынией на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от первой игры на Евро-2024 со сборной Румынии.

«Все соперники на Евро очень крепкие, и сборная Румынии не зря заняла первое место в своей отборочной группе. Поэтому мы с уважением относимся к ней и другим командам в группе, но нам нужно в первую очередь сосредоточиться на своей игре. У Румынии хватает ярких игроков. Почти все играют за границей, в хороших клубах, поэтому я с большим уважением отношусь к соперникам», – рассказал Ребров.

Сборная Украины в группе Евро-2024 будет играть с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

Ранее Сергей Ребров высказал мнение о потенциальных возможностях сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы.