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  4. Ребров дал оценку предстоящему матчу с Румынией на Евро-2024
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 13:19 | Обновлено 14 июня 2024, 13:32
665
0

Ребров дал оценку предстоящему матчу с Румынией на Евро-2024

Специалист – о первом поединке на турнире

14 июня 2024, 13:19 | Обновлено 14 июня 2024, 13:32
665
0
Ребров дал оценку предстоящему матчу с Румынией на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от первой игры на Евро-2024 со сборной Румынии.

«Все соперники на Евро очень крепкие, и сборная Румынии не зря заняла первое место в своей отборочной группе. Поэтому мы с уважением относимся к ней и другим командам в группе, но нам нужно в первую очередь сосредоточиться на своей игре. У Румынии хватает ярких игроков. Почти все играют за границей, в хороших клубах, поэтому я с большим уважением отношусь к соперникам», – рассказал Ребров.

Сборная Украины в группе Евро-2024 будет играть с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

Ранее Сергей Ребров высказал мнение о потенциальных возможностях сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы.

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Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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