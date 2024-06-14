Перекрасился. Легенда сборной Германии назвал будущего чемпиона Евро-2024

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус, на счету которого 150 матчей в форме Бундестим, высказал мнением о возможном выступлении немецкой команды в финальной части чемпионата Европы.

«В пятницу наша сборная открывает домашний чемпионат Европы против Шотландии. И, как и раньше, когда я был игроком, я твердо уверен, что мы сможем выиграть турнир. Мой прогноз: Германия станет чемпионом Европы!

Меня не злит слабый результат – 2:1 – в последнем товарищеском матче против Греции. Нет, я даже скажу: наши игроки настолько хороши, что нам не нужно никого бояться. И я абсолютно уверен, что Юлиан Нагельсманн заставит эту команду работать.

В сетке Bild я указал, что Германия выиграет группу, в 1/8 финала обыграет Сербию, в 1/4 – Испанию. В полуфинале мы победим Португалию, а в финале – Францию. Конечно, это всего лишь ставка, но почему бы пути Германии не выглядеть так?» – заявил 63-летний Маттеус.

Ранее Лотар Маттеус с пессимизмом оценил шансы Германии на Евро-2024.