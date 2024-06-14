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Германия
14 июня 2024, 12:43 | Обновлено 14 июня 2024, 12:47
1291
3

Перекрасился. Легенда сборной Германии назвал будущего чемпиона Евро-2024

Лотар Маттеус – о домашнем для Бундестим турнире

14 июня 2024, 12:43 | Обновлено 14 июня 2024, 12:47
1291
3
Перекрасился. Легенда сборной Германии назвал будущего чемпиона Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус, на счету которого 150 матчей в форме Бундестим, высказал мнением о возможном выступлении немецкой команды в финальной части чемпионата Европы.

«В пятницу наша сборная открывает домашний чемпионат Европы против Шотландии. И, как и раньше, когда я был игроком, я твердо уверен, что мы сможем выиграть турнир. Мой прогноз: Германия станет чемпионом Европы!

Меня не злит слабый результат – 2:1 – в последнем товарищеском матче против Греции. Нет, я даже скажу: наши игроки настолько хороши, что нам не нужно никого бояться. И я абсолютно уверен, что Юлиан Нагельсманн заставит эту команду работать.

В сетке Bild я указал, что Германия выиграет группу, в 1/8 финала обыграет Сербию, в 1/4 – Испанию. В полуфинале мы победим Португалию, а в финале – Францию. Конечно, это всего лишь ставка, но почему бы пути Германии не выглядеть так?» – заявил 63-летний Маттеус.

Ранее Лотар Маттеус с пессимизмом оценил шансы Германии на Евро-2024.

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Евро-2024 сборная Германии по футболу Лотар Маттеус
Юрій Остроумов Источник: Sport Bild
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Комментарии 3
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Alex Komnin
Матеус вже виграв в 99 у Юнайтед Лігу Чемпіонів. Відмінний гравець, але експерт, тренер - ні про що. Мінімум Англія, Франція, Португалія кращі за германців. А взагалі стала більш посередньою командою, як Італія й Іспанія
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pol-55
Англія йому на дорозі не попадається,ту травку яку їм пропонують німці,будуть смалити вболівальники,а не гравці
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