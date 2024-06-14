Назван главный фаворит Евро-2024 согласно цвету формы. Как определили?
Составлен интересный рейтинг сборных
Известное британское издание Daily Mail провело анализ цветов игровой формы команд, которые будут участвовать в Евро-2024.
На основании составленного реестра был назван фаворит предстоящего континентального турнира.
Предпочтение было отдано сборной Франции. Дело в том, что чаще всего чемпионат Европы выигрывали команды, игравшие в синих цветах. Французы на Евро-2024 будут в форме именно такого цвета.
Сборная Франции в группе Евро-2024 сыграет с командами Польши, Нидерландов и Австрии.
Ранее сообщалось, что полиция Германии предложила фанатам Англии альтернативу распитию пива на Евро-2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua анонсирует наиболее интересные и интригующие поединки первой части чемпионата Европы
Ожидается, что реванш состоится 21 декабря 2024 года