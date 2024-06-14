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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 12:25 | Обновлено 14 июня 2024, 12:36
230
0

Назван главный фаворит Евро-2024 согласно цвету формы. Как определили?

Составлен интересный рейтинг сборных

14 июня 2024, 12:25 | Обновлено 14 июня 2024, 12:36
230
0
Назван главный фаворит Евро-2024 согласно цвету формы. Как определили?
Getty Images/Global Images Ukraine

Известное британское издание Daily Mail провело анализ цветов игровой формы команд, которые будут участвовать в Евро-2024.

На основании составленного реестра был назван фаворит предстоящего континентального турнира.

Предпочтение было отдано сборной Франции. Дело в том, что чаще всего чемпионат Европы выигрывали команды, игравшие в синих цветах. Французы на Евро-2024 будут в форме именно такого цвета.

Сборная Франции в группе Евро-2024 сыграет с командами Польши, Нидерландов и Австрии.

Ранее сообщалось, что полиция Германии предложила фанатам Англии альтернативу распитию пива на Евро-2024.

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Евро-2024 сборная Франции по футболу
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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