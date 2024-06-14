Ради победы. Спаллетти ввел в сборной Италии обязательные ограничения

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ввел для игроков команды определенные правила.

Они включают в себя 4 пункта, и являются обязательными для выполнения футболистами команды.

Спаллетти запретил подопечным играть в номерах в PlayStation, под запрет попали любые игры до полуночи, нельзя пользоваться наушниками, а также запрещено даже присутствие мобильного телефона во время нахождения игроков на массажном столе.

Сборная Италии, которая является действующим чемпионом Европы, на Евро-2024 сыграет в группе с командами Испании, Хорватии и Албании.