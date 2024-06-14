Ради победы. Спаллетти ввел в сборной Италии обязательные ограничения
Действуют 4 правила
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ввел для игроков команды определенные правила.
Они включают в себя 4 пункта, и являются обязательными для выполнения футболистами команды.
Спаллетти запретил подопечным играть в номерах в PlayStation, под запрет попали любые игры до полуночи, нельзя пользоваться наушниками, а также запрещено даже присутствие мобильного телефона во время нахождения игроков на массажном столе.
Сборная Италии, которая является действующим чемпионом Европы, на Евро-2024 сыграет в группе с командами Испании, Хорватии и Албании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля