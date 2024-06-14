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Италия
14 июня 2024, 11:50 | Обновлено 14 июня 2024, 12:07
662
0

Ради победы. Спаллетти ввел в сборной Италии обязательные ограничения

Действуют 4 правила

14 июня 2024, 11:50 | Обновлено 14 июня 2024, 12:07
662
0
Ради победы. Спаллетти ввел в сборной Италии обязательные ограничения
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ввел для игроков команды определенные правила.

Они включают в себя 4 пункта, и являются обязательными для выполнения футболистами команды.

Спаллетти запретил подопечным играть в номерах в PlayStation, под запрет попали любые игры до полуночи, нельзя пользоваться наушниками, а также запрещено даже присутствие мобильного телефона во время нахождения игроков на массажном столе.

Сборная Италии, которая является действующим чемпионом Европы, на Евро-2024 сыграет в группе с командами Испании, Хорватии и Албании.

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Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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