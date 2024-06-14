Вслед за Ройсом. Еще одна легенда Боруссии Д летом покинет клуб

Контракт Матса Хуммельса с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце июня текущего года.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Боруссия» не заинтересована в пролонгации контракта Хуммельса, немецкий центрбек решил так же сменить клуб.

Хуммельс готов покинуть «шмелей» в качестве свободного агента и перейти в другой европейский клуб. Футболист отклонил предложения из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось о том, что у Хуммельса есть два варианта продолжения карьеры в Серии А: им интересуются «Милан» и «Рома».