Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вслед за Ройсом. Еще одна легенда Боруссии Д летом покинет клуб
Германия
14 июня 2024, 11:38 | Обновлено 14 июня 2024, 12:08
742
0

Вслед за Ройсом. Еще одна легенда Боруссии Д летом покинет клуб

Матс Хуммельс покинет команду

14 июня 2024, 11:38 | Обновлено 14 июня 2024, 12:08
742
0
Вслед за Ройсом. Еще одна легенда Боруссии Д летом покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Контракт Матса Хуммельса с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце июня текущего года.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Боруссия» не заинтересована в пролонгации контракта Хуммельса, немецкий центрбек решил так же сменить клуб.

Хуммельс готов покинуть «шмелей» в качестве свободного агента и перейти в другой европейский клуб. Футболист отклонил предложения из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось о том, что у Хуммельса есть два варианта продолжения карьеры в Серии А: им интересуются «Милан» и «Рома».

По теме:
Источник: Украинский полузащитник перешел в Байер
Источник: в ближайшие часы Де Дзерби возглавит французский клуб-гранд
Легенда клуба. Стало известно, кто возглавит Боруссию Д после ухода Терзича
Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу Фабрицио Романо
Дмитро Олійник Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший спортдиректор Александрии выбрал Карпаты
Футбол | 14 июня 2024, 12:06 0
Бывший спортдиректор Александрии выбрал Карпаты
Бывший спортдиректор Александрии выбрал Карпаты

Все переигралось: в Черновцы менеджер уже не едет

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 13 июня 2024, 23:05 0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Бокс | 14.06.2024, 07:22
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Почему Германия выиграет Евро-2024
Футбол | 14.06.2024, 11:25
Почему Германия выиграет Евро-2024
Почему Германия выиграет Евро-2024
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Футбол | 13.06.2024, 17:53
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
12.06.2024, 12:15 1
Бокс
СМИ издеваются над Фьюри: «Его нокаутировал тротуар. Обычный день чемпиона»
СМИ издеваются над Фьюри: «Его нокаутировал тротуар. Обычный день чемпиона»
12.06.2024, 18:11
Бокс
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
13.06.2024, 13:45 20
Футбол
Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко
Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко
12.06.2024, 21:45 7
Футбол
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
12.06.2024, 21:16 8
Футбол
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
12.06.2024, 10:39 7
Футбол
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
Окружение Фьюри обеспокоено его реакцией на поражение Усику. Что случилось?
12.06.2024, 15:55 7
Бокс
Довбику дали интересное прозвище в Италии
Довбику дали интересное прозвище в Италии
13.06.2024, 11:49 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем