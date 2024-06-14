Обладатель ЗМ порекомендовал Лунину перейти в легендарный клуб из Германии
Игорь Беланов считает, что Андрею стоит покинуть «Реал»
Обладатель Золотого мяча 1986 Игорь Беланов высказался относительно будущего украинского вратаря Андрея Лунина.
«Я не могу согласиться с тем, что Лунин должен снова стать дублером Куртуа. У Лунина контракт до 2025 года и он не спешит его продлевать, ведь он имеет предложения от топов клубов и его ждет Евро, на котором он может прекрасно себя проявить. Его не устраивает перспектива быть вечно запасным и без гарантий игрового времени он должен покинуть «Реал».
Есть сейчас два варианта – или «Реал» обещает ему игровое время, или Лунин перейдет летом в другой клуб. Вариант с «Баварией» выглядит неплохим, слышал об их интересе», – рассказал Беланов.
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за Лунина 25 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы выставили украинца на трансфер
Тибо заинтересовал клуб из Саудовской Аравии