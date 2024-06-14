Обладатель ЗМ порекомендовал Лунину перейти в легендарный клуб из Германии

Обладатель Золотого мяча 1986 Игорь Беланов высказался относительно будущего украинского вратаря Андрея Лунина.

«Я не могу согласиться с тем, что Лунин должен снова стать дублером Куртуа. У Лунина контракт до 2025 года и он не спешит его продлевать, ведь он имеет предложения от топов клубов и его ждет Евро, на котором он может прекрасно себя проявить. Его не устраивает перспектива быть вечно запасным и без гарантий игрового времени он должен покинуть «Реал».

Есть сейчас два варианта – или «Реал» обещает ему игровое время, или Лунин перейдет летом в другой клуб. Вариант с «Баварией» выглядит неплохим, слышал об их интересе», – рассказал Беланов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за Лунина 25 млн евро.