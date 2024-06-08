Известно, сколько два легендарных клуба готовы заплатить Реалу за Лунина

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Украинский вратарь сомневается, стоит ли ему оставаться в «Реале» и продлевать контракт из-за конкуренции с Тибо Куртуа. По информации El Nacional, предметный интерес к Лунину проявляют два европейских гранда – «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», которые оценили вратаря в 25 миллионов евро и готовы предложить их «Реалу».

В кампании 2023/24 Лунин провел 31 поединок во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и в 12 играх сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что английский «Ньюкасл» предложил «Реалу» 30 миллионов евро, на что Перес ответил отказом.