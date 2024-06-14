Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн стартовый матч Евро-2024 Германия – Шотландия
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 03:53 | Обновлено 14 июня 2024, 03:54
196
0

Где смотреть онлайн стартовый матч Евро-2024 Германия – Шотландия

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене пройдет матч 1-го тура Евро-2024

14 июня 2024, 03:53 | Обновлено 14 июня 2024, 03:54
196
0
Где смотреть онлайн стартовый матч Евро-2024 Германия – Шотландия
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии

В немецком Мюнхене 14 июня в 22:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Юлиана Нагельсманна в июне перед Евро сыграла вничью с Украиной (0:0) и обыграла Грецию (2:1).

А сборная Шотландии под руководством Стива Кларка провела спарринги с Гибралтаром (2:0) и Финляндией (2:2).

В другом матче 1-го тура группы A 15 июня встретятся команды Венгрии и Швейцарии.

Где смотреть онлайн стартовый матч Евро-2024 Германия – Шотландия

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
НАГЕЛЬСМАНН: «Немного нервничаю. Трансформация футбола Шотландии блестящая»
МВД Германии предоставит особую защиту сборной Украины на Евро-2024
ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Висбадене
сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Германия - Шотландия где смотреть
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбику дали интересное прозвище в Италии
Футбол | 13 июня 2024, 11:49 6
Довбику дали интересное прозвище в Италии
Довбику дали интересное прозвище в Италии

Чуть ли не все гранды Серии А хотят подписать украинца

Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»
Футбол | 13 июня 2024, 07:01 11
Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»
Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»

Форвард «Жироны» забавно отреагировал на фразу игрока «Шахтера» после матча сборной

Обнародован плей-офф Евро-2024 по цене составов. Как далеко прошла Украина?
Футбол | 14.06.2024, 02:25
Обнародован плей-офф Евро-2024 по цене составов. Как далеко прошла Украина?
Обнародован плей-офф Евро-2024 по цене составов. Как далеко прошла Украина?
Легенда МЮ назвал фаворитов Евро-2024. Видит только двух
Футбол | 13.06.2024, 05:45
Легенда МЮ назвал фаворитов Евро-2024. Видит только двух
Легенда МЮ назвал фаворитов Евро-2024. Видит только двух
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Футбол | 14.06.2024, 00:14
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
13.06.2024, 03:11 1
Другие виды
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
13.06.2024, 14:59 1
Бокс
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
12.06.2024, 12:57 56
Футбол
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
12.06.2024, 21:16 8
Футбол
Легендарный Иньеста назвал лучшего футболиста всех времен
Легендарный Иньеста назвал лучшего футболиста всех времен
12.06.2024, 08:30
Футбол
Свитолина впервые сыграла с Монфисом в паре. Элина и Гаэль сумели победить
Свитолина впервые сыграла с Монфисом в паре. Элина и Гаэль сумели победить
12.06.2024, 01:41 9
Теннис
Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
13.06.2024, 06:55
Бокс
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
12.06.2024, 10:39 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем