Где смотреть онлайн стартовый матч Евро-2024 Германия – Шотландия
14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене пройдет матч 1-го тура Евро-2024
В немецком Мюнхене 14 июня в 22:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Юлиана Нагельсманна в июне перед Евро сыграла вничью с Украиной (0:0) и обыграла Грецию (2:1).
А сборная Шотландии под руководством Стива Кларка провела спарринги с Гибралтаром (2:0) и Финляндией (2:2).
В другом матче 1-го тура группы A 15 июня встретятся команды Венгрии и Швейцарии.
Где смотреть онлайн стартовый матч Евро-2024 Германия – Шотландия
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне
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