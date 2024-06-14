В немецком Мюнхене 14 июня в 22:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

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Команда Юлиана Нагельсманна в июне перед Евро сыграла вничью с Украиной (0:0) и обыграла Грецию (2:1).

А сборная Шотландии под руководством Стива Кларка провела спарринги с Гибралтаром (2:0) и Финляндией (2:2).

В другом матче 1-го тура группы A 15 июня встретятся команды Венгрии и Швейцарии.

Где смотреть онлайн стартовый матч Евро-2024 Германия – Шотландия

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне