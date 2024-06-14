Обнародован плей-офф Евро-2024 по цене составов. Как далеко прошла Украина?

Накануне старта Евро-2024 портал Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих национальных сборных, которые примут участие на турнире в Германии с 14 июня по 14 июля.

Самый дорогой состав – у сборной Англии (€1,52 млрд). Национальна команда Украины замкнула топ-10 с ценником в 379 миллионов евро.

Transfermarkt решил пофантазировать и обнародовал сетку плей-офф чемпионата Европы, если бы в каждом поединке побеждала та сборная, у которой состав дороже, чем у команды-соперницы.

Логично, что чемпионом стала бы Англия. А вот Украины вышла бы с группы со второго места, пропустив вперед бельгийцев, но в 1/8 финала сразу бы вылетала от Нидерландов, состав которых расценивается в 845 млн евро.

Сетка плей-офф по версии Transfermarkt (победитель в матче определяется по цене состава)