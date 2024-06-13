Теннисистов из россии допустили к Олимпиаде. Известно, кто сыграет в Париже

В марте 2024 года стало известно о том, что Международная федерация тенниса (ITF) допустит игроков из россии и беларуси на Олимпийские игры 2024 и Паралимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Глава Федерации тенниса россии Шамиль Тарпищев рассказал, кто сыграет в Париже:

Мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин.

Женщины: Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева.

Правила ITF требуют, чтобы игрок «представлял страну» для того, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры. Для этого нужно участвовать в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в 2022, 2023 и 2024 годах. Никто из выше перечисленных представителей страны-террориста не играл ни на КБДК, ни на КД, поскольку сборная россии была отстранена от этих турниров.