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  4. Теннисистов из россии допустили к Олимпиаде. Известно, кто сыграет в Париже
Теннис
13 июня 2024, 20:32 |
413
1

Теннисистов из россии допустили к Олимпиаде. Известно, кто сыграет в Париже

ITF, а как же собственные правила?

13 июня 2024, 20:32 |
413
1
Теннисистов из россии допустили к Олимпиаде. Известно, кто сыграет в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine

В марте 2024 года стало известно о том, что Международная федерация тенниса (ITF) допустит игроков из россии и беларуси на Олимпийские игры 2024 и Паралимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Глава Федерации тенниса россии Шамиль Тарпищев рассказал, кто сыграет в Париже:

  • Мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин.
  • Женщины: Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева.

Правила ITF требуют, чтобы игрок «представлял страну» для того, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры. Для этого нужно участвовать в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в 2022, 2023 и 2024 годах. Никто из выше перечисленных представителей страны-террориста не играл ни на КБДК, ни на КД, поскольку сборная россии была отстранена от этих турниров.

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Олимпийские игры 2024 ITF дисквалификация россии дисквалификация Даниил Медведев Андрей Рублев Карен Хачанов Роман Сафиуллин Дарья Касаткина Людмила Самсонова Екатерина Александрова Мирра Андреева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ptolemeus
ITF: (перераховуючи російські грошики) Шо? Які ще правила?
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