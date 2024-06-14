Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может в 2027 году покинуть английскую команду.

По информации El Nacional, Холанд пока не думает покидать английский клуб, и планирует полностью доработать контракт до 2027 года. Сейчас единственным клубом, ради которого Холанд может покинуть «Манчестер Сити» в 2027 году называется каталонская «Барселона». Холанд всегда мечтал играть в Ла Лиге, а после перехода Мбаппе в «Реал» Эрлинг больше не рассматривает переезд в Мадрид и ему интересна лишь «Барселона».

Холанд провел в этом сезоне за «Манчестер Сити» во всех турнирах 45 матчей, забил 38 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее Холанд вошел в десятку самых дорогих футболистов 2024 года.