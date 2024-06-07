10 самых дорогих футболистов 2024 года

Межсезонье – отличный повод для подведения итогов, в том числе и по трансферной стоимости игроков. Прошлый сезон помог многим из них подняться в цене. Некоторые футболисты провели действительно хорошую кампанию, за что получили высокую трансферную стоимость.

Далее – 10 самых дорогих игроков 2024 года.

Родри (Манчестер Сити, 120 млн евро)

Примечательно, что рейтинг самых дорогих футболистов 2024 года начинается с игрока, стоимостью более 100 млн евро. С одной стороны, это свидетельствует о больших переменах на рынке. С другой, подчеркивает важность Родри. Качественные опорники сейчас на вес золота, поэтому Пеп Гвардиола не зря так дорожит своим соотечественником. Родри и разрушает атаки, и развивает. Он является очень важным и одним из ключевых игроков в системе горожан. А прошлый сезон стал для 27-летнего хавбека еще и самым результативным в карьере (8 голов и 9 ассистов в АПЛ).

Getty Images. Родри

Деклан Райс (Арсенал, 120 млн евро)

Многих удивил тот факт, что Арсенал купил опорного полузащитника за 116 млн евро. Но, опять же, это еще раз подчеркивает большой спрос на качественных опорников среди топ-клубов. Если у кого-то были сомнения в качестве Райса, то они быстро улетучились – еще в первой половине прошлого сезона. Деклан быстро освоился в новом клубе и стал одним из его лучших игроков. Как и Родри, англичанин одинаково хорошо действует и в отборе мяча, и в его продвижении. Большой плюс 25-летнего хавбека заключается в том, что он всегда доступен. Отсутствие травм при столь плотном календаре – это преимущество.

Джамал Мусиала (Бавария, 120 млн евро)

Бавария провела необычно плохой сезон. Почти все игроки мюнхенского клуба выступили ниже своего уровня. Мусиала тоже не всегда блистал, но во многих матчах он действовал действительно хорошо. Парню только 21 год, а он уже является железным игроком основы в "рекордмайстре", заняв место Томаса Мюллера. К Мусиале присматриваются многие клубы, но Бавария намерена удержать его любой ценой. Джамала очень ценят в Мюнхене и видят его частью долгосрочного проекта. Наверняка, такая же позиция и у нового тренера.

Флориан Вирц (Байер, 130 млн евро)

Байер стал главной звездой немецкого, а может и европейского футбола, а Вирц был самым ярким игроком в составе этой команды. Заняв место Кая Хаверца, немец, вероятно, превзошел своего соотечественника. По итогам минувшего сезона 21-летний хавбек стал одним из лучших бомбардиров и ассистентов Байера и всей Бундеслиги. Вирц принял непосредственное участие в историческом чемпионстве фармацевтов, поэтому неудивительно, что его трансферная стоимость увеличилась. Байер твердо намерен удержать игрока на ближайший сезон, а вот на 2025-й год уже есть вопросы.

Букайо Сака (Арсенал, 140 млн евро)

Getty Images. Букайо Сака

Болельщики Арсенала убеждены, что Сака является игроком мирового уровня. Рио Фердинанд с ними не согласен. По этому вопросу можно дискутировать, но факт в том, что воспитанник лондонского клуба входит в топ-10 самых дорогих футболистов мира. 22-летний вингер демонстрирует большую зрелость и результативность для своих лет. Два года подряд он делал все, что мог, чтобы канониры боролись за чемпионство. Его голы и ассисты часто влияют на результат. Очевидно, что у этого парня большое будущее, и не только на клубном уровне.

Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, 150 млн евро)

Неудачный старт в одном из самых требовательных клубов мира не сломил молодого бразильца. Наоборот, чем сложнее ему было закрепиться в стартовом составе Реала, тем усерднее он работал. Сейчас Винисиус Жуниор – один из самых важных игроков королевского клуба и двукратный победитель Лиги чемпионов. И это в 23 года. Если уровень Сака, который пока не выиграл ничего существенного, еще можно оспаривать, то тут все очевидно. Бразилец много забивает и ассистирует уже несколько лет подряд. Его признали лучшим игроком сезона в ЛЧ и считают претендентом на Золотой мяч. Это не авансы, а реальное положение дел.

Фил Фоден (Манчестер Сити, 150 млн евро)

Говорят, что молодым игрокам сложно пробиться в команде Гвардиолы, поскольку специалист предпочитает уже готовых топовых футболистов. Но Фоден показывает, что это не так. Фил прошел через академию Манчестер Сити и постепенно пробивался в стартовый состав под присмотром Пепа. Сейчас 24-летний хавбек полностью заслуженно является важным игроком команды, которая вошла в историю, выиграв требл и 4 подряд титула чемпиона Англии. Кроме того, Фоден был признан еще и лучшим игроком прошлого сезона АПЛ. Его трансферная стоимость увеличивается с каждым годом, поэтому 150 миллионов – это не предел.

Килиан Мбаппе (ПСЖ, 180 млн евро)

Мбаппе не является обладателем требла. Пока, по крайней мере. На клубном уровне Килиан не выигрывал ничего больше чемпионата Франции, но он уже несколько лет подряд входит не просто в топ, а в тройку самых дорогих футболистов мира. И это вполне заслуженно. В 25 лет Мбаппе является чемпионом мира, финалистом мирового первенства (и автором хет-трика в финале), а также лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. Француз оставил большой след в истории отечественного футбола и перешел в мадридский Реал за Лигой чемпионов и Золотым мячом. Килиан мог решиться на это и раньше, но лучше позже, чем никогда.

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, 180 млн евро)

Getty Images. Эрлинг Холанд

Сезон 2022/23 стал прорывным в карьере Холанда. Перейдя из дортмундской Боруссии в Манчестер Сити, Эрлинг сразу начал штамповать голы, как будто не заметил ни смену клуба, ни смену чемпионата. Норвежец высоко оценивался и до перехода в Сити, а после сезона, в котором он забил 52 гола и стал обладателем требла, его акции взлетели до небес. В минувшем сезоне 23-летний нападающий забивал меньше, чем годом ранее, за что ожидаемо получал критику. Но Холанд все равно стал лучшим бомбардиром АПЛ второй год подряд и помог горожанам выиграть историческое чемпионство. Его вклад в успехи команды по-прежнему остается большим.

Джуд Беллингем (Реал Мадрид, 180 млн евро)

Еще один выходец из дортмундской Боруссии, который входит в тройку самых дорогих футболистов мира. Причем, как и в случае с Холандом, Беллингем взлетел до небес всего за один сезон. Минувшая кампания стала очень успешной для Джуда. Он стал лучшим бомбардиром королевского клуба, выиграл чемпионат Испании, Суперкубок и Лигу чемпионов. Сливочные подписывали англичанина за 103 млн евро (по официальным данным), но сейчас он стоит гораздо дороже. Беллингему всего 20 лет. Почти точно, что в его карьере будут спады, но сейчас молодой хавбек находится на вершине футбольного мира.

Текст: meta.ua/sport